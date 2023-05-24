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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：體育不只經費補助　擬長遠計劃建立3方連結

▲▼賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會 吳崢 曾柏瑜 李正皓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨主席賴清德今天談及體育政策。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會24日下午邀請網球名將兄弟盧彥勳、盧威儒，分享「20年職業網壇經驗談台灣網球的現況與未來」。民進黨主席賴清德表示，體育並不是只有經費的補助，政府更要有長遠的計劃，讓體育、企業和運動員之間有更強烈的連結。

賴清德今天在中執會中表示，每個運動選手的背後，除了本身的拼勁與韌性，還有在出賽前的血汗付出，更多的是家人長期的支持與陪伴，這幾年來，台灣體育表現大爆發，選手在國際競賽中也有亮眼的成績，大家應該都還記憶猶新，前年東京奧運選手們的表現感動全國，許多民眾守在電視和直播前為台灣英雄加油喝采，這就是國家人民團結的展現，也是國人向心力的凝聚及榮譽感的獲得。

賴清德表示，民進黨執政後，修正《國民體育法》體育預算從2016年的79.8億元，逐年增加到130億元以上的規模；加上國訓中心的修建、以及今年初立法院通過的「國家運動科學中心設置條例」，系統性提供參賽選手運科應用，全面備戰接下來的賽事及明年的巴黎奧運。

賴清德直言，「我知道，體育並不是只有經費的補助，政府更要有長遠的計劃，讓體育、企業和運動員之間有更強烈的連結，當然，更要關注運動員在退役後如何讓他們的技能和經驗繼續傳承，這些都是政府必須要持續努力的方向」。

賴清德並指，感謝盧家兄弟貢獻寶貴的經驗，不僅屢創佳績讓世界看見台灣，未來他們將持續推廣網球運動，挖掘下一位網壇好手，讓台灣體育活動的風氣更加蓬勃發展。

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