新任中國駐美大使謝鋒抵美：兩國關係面臨困難與挑戰

▲新任中國駐美大使謝鋒抵達紐約。（圖／翻攝謝鋒推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國新任駐美大使謝鋒23日下午抵達紐約甘迺迪機場，他說美中關係此時面臨許多困難與挑戰。謝鋒此前為中國外交部副部長，過去兩度派駐華府，與美方官員較為熟悉，中方指派其擔任駐美大使，被視為北京當局緩和戰狼外交作風的信號。

謝鋒抵美後表示，「我來這裡是為了捍衛中國利益。這是我神聖的責任」，他說自己是中國人民的使者，來美是為了增進中美交流與合作。美中作為戰略競爭對手，近年因台灣乃至美中貿易等議題使得關係惡化，59歲的謝鋒因直言不諱地譴責美國的行為而受到關注。

謝鋒在中國外交部副部長任內，便是負責監督對美政策。謝鋒從機場搭上座車離開前表示，美中兩國關係面臨許多困難和挑戰。

▲謝鋒表示美中關係存在一系列困難與挑戰。（圖／翻攝謝鋒推特）

謝鋒也已成立駐美大使的官方推特帳號，首幾篇PO文便是關於他抵美在機場的照片，他在文中表示很榮幸受到中國國家主席習近平委派，出任中國第12任駐美國大使。

謝鋒此前兩度派駐中國駐華盛頓大使館，會說一口流利的英語。今年2月發生中國氣球飛越美國領空事件，謝鋒指控美方在引起外交危機後，「頑固地」擊落氣球。中國官方不斷聲稱，氣球只是民用用途。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，歡迎謝鋒抵達美國，「我們期待與受委派而來的大使與其團隊合作。就像我們在幾個場合說過的，我們仍致力於保持與中華人民共和國的溝通管道，負責任地處理雙方競爭。」