美眾院外委會主席投書：世衛排除台灣是嚴重錯誤





▲WHO在中國壓力下，再次將曾是防疫模範生的台灣排除在WHA之外。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電

美國眾議院外委會主席麥考爾今天投書，指世界衛生組織（WHO）縱容中共把台灣排除在外是嚴重錯誤。他表示，此事凸顯北京在聯合國體系擁有龐大影響力，美國應採取更多作為抵制。

第76屆世界衛生大會（WHA）今天進入第3天，台灣已連續7年未獲邀參加。美國國會山莊報（The Hill）今天刊登眾議院外委會主席麥卡爾（Michael McCaul）投書，呼籲台灣應在WHA擁有一席之地。

麥卡爾表示，北京隱匿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源造成災難性及致命性後果，WHO卻縱容中共威權意圖，把身為全球衛生領袖的台灣排除在外。此舉是個嚴重錯誤，恐波及全世界健康，也令人質疑WHO所宣稱「致力於所有人福祉」的宗旨。

台灣曾於2009至2016年間，連續8年以觀察員身分受邀參與WHA；但因中國打壓，自2017起未曾受邀。麥卡爾批評，中共只因為不喜歡總統蔡英文所屬的民進黨，就施壓WHO排除台灣。

麥卡爾表示，因為中共隱匿COVID-19疫情，全球大量民眾染疫身亡，經濟崩塌；相較之下，全世界受益於台灣慷慨捐贈個人防護裝備（PPE）及良好防疫措施。「然而，在WHA有發言權的卻是中共，不是台灣。」麥卡爾不滿地說。

麥卡爾指出，WHA排除台灣，也凸顯中共在整個聯合國體系內擁有龐大影響力。

他表示，美國雖是聯合國目前最大資助國，但中共善於操控聯合國體系、扭曲以規則為基礎的秩序，以讓批評人士噤聲，合理化自身威權意圖，這無疑是靠揚言撤除對貧困國家目前或未來的貸款及援助。

他呼籲，美國應採取更多作為，對抗中共在聯合國體系的惡意影響力，而第一步就是更果斷地起而支持台灣參與WHA。