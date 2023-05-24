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Uber、Waymo強強聯手！　推「無人駕駛」叫車與外送服務

▲Uber ATG前瞻科技中心獲Toyota、Denso、軟銀投資，將擴大研發自動駕駛技術 。（圖／路透）

▲Uber、Waymo擴大無人駕駛技術的應用與布局。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國Uber於23日表示，公司將會在今年下半與Alphabet旗下的無人駕駛技術開發公司「Waymo」合作，在限定地區推出叫車與外送平台的無人駕駛服務。

路透社報導，Uber的客戶可以在亞利桑那州鳳凰城180平方英里的區域內，率先使用一定數量的Waymo無人駕駛車輛，進行叫車或享受食物外送服務。

對全自動駕駛車輛，尤其是自動駕駛計程車領域而言，遭遇的政府法規監管愈來愈嚴苛，使得科技難度要求提高，投資必須加大，許多公司因此紛紛裁員甚至關閉據點。

Waymo目前在舊金山營運，正尋求將業務拓展到洛山磯，共同CEO馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）表示與Uber的合作，將讓他們有機會接觸到更多受眾。

對於Uber來說，與Waymo強強聯手為其長期以來自動駕駛的野心提供了動力，而Uber現階段的叫車服務量也已經回到疫情大流行前的水準。CEO科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）表示，全自動駕駛正快速成為我們生活的一部分，我們預期將Waymo強大的技術帶進Uber平台中。

Uber與Waymo過去是競爭死對頭，Waymo於2017年因商業機密對Uber提起訴訟，聲稱旗下多名前工程師跳槽到Uber擔任自動駕駛項目的負責人時，也帶走了公司數以千計的商業機密文件。

Uber最終同意，賠償Waymo2.45億美元（約新台幣75.4億元）達成和解。去年，2間公司的貨運部門已合作為客戶更有效率地布局自動卡車。

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