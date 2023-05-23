她揭郭韓會內幕「朱立倫岳父提前拆彈」　韓國瑜1句話藏玄機

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日與前高雄市長韓國瑜見面，並在臉書分享合照，一度掀起各界熱議。資深媒體人黃光芹昨日（22日）晚間在臉書發文揭露國民黨提名內幕，表示5月14日郭韓會的前一天，國民黨主席朱立倫的岳父高育仁就搶先一步南下雲林拆彈，所以韓見到郭之後才說，「現階段只能拍照，不能表態」，並引述眾人分析國民黨總統參選人侯友宜在中南部的選票分布狀況。

▲郭台銘5月14日曾與韓國瑜會面。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘14日上午與韓國瑜見面，並在臉書上曬出兩人十指緊扣的合照，表示已對4年前的事情向韓當面表達由衷歉意，希望各界凝聚共識，「4年前我們錯過了一次團結的機會。4年後的今天，我們不會也不能錯過第二次。」雖然合照一度受到質疑是否修圖造假，但郭辦表示，握手和會面都是事實，地上有些雜物所以稍做修圖，沒有造假的問題。

而資深媒體人黃光芹近日接連在臉書發表「打開國民黨的提名黑箱」系列文章，她22日晚間發文還原郭韓會細節，表示兩人會面背後有前國民黨中常委、「鎢鋼大王」廖萬隆等人牽線，朱立倫的岳父高育仁更是搶先一步，在13日提早南下雲林拆彈，同桌者除了高育仁、韓國瑜之外，還有前雲林縣長張榮味、苗栗縣長鍾東錦和桃園市黨部主委黃敏恭等人。

「韓隔日見了郭之後提到，現階段只能與郭拍照，不能表態。另還引述與會人士分析侯在桃園以南選票分布狀況。」黃光芹強調，朱立倫和黃健庭號稱國民黨總統提名公平、公正、公開，如果真是如此，「請問干朱立倫你岳父什麼事？黃敏恭又是以桃園市黨部主委，還是高家家臣的名義介入？這不是『家黨部』嗎？算不算你所謂的牛鬼蛇神？」

黃光芹接著說，高育仁和陳水扁都是侯友宜的政治貴人，侯在朱立倫時任桃園縣長期間擔任警察局長，又到綠營為官，一路做到警政署長，經歷過319槍擊案，差一點加入民進黨，當時菁英入黨的現場，特別留了侯的座位和名牌，之後竟然還可以回到國民黨，順利出任新北市副市長，再連任市長，「如今哪裡都不用跑，就被提名選總統。高、朱、侯三角關係，不清楚解構，國民黨永遠暗無天日。」

▼黃光芹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）