　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃光芹揭郭韓會內幕「朱立倫岳父提前拆彈」　韓國瑜1句話藏玄機

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日與前高雄市長韓國瑜見面，並在臉書分享合照，一度掀起各界熱議。資深媒體人黃光芹昨日（22日）晚間在臉書發文揭露國民黨提名內幕，表示5月14日郭韓會的前一天，國民黨主席朱立倫的岳父高育仁就搶先一步南下雲林拆彈，所以韓見到郭之後才說，「現階段只能拍照，不能表態」，並引述眾人分析國民黨總統參選人侯友宜在中南部的選票分布狀況。

▲郭台銘與韓國瑜碰面。（圖／郭台銘臉書）

▲郭台銘5月14日曾與韓國瑜會面。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

郭台銘14日上午與韓國瑜見面，並在臉書上曬出兩人十指緊扣的合照，表示已對4年前的事情向韓當面表達由衷歉意，希望各界凝聚共識，「4年前我們錯過了一次團結的機會。4年後的今天，我們不會也不能錯過第二次。」雖然合照一度受到質疑是否修圖造假，但郭辦表示，握手和會面都是事實，地上有些雜物所以稍做修圖，沒有造假的問題。

而資深媒體人黃光芹近日接連在臉書發表「打開國民黨的提名黑箱」系列文章，她22日晚間發文還原郭韓會細節，表示兩人會面背後有前國民黨中常委、「鎢鋼大王」廖萬隆等人牽線，朱立倫的岳父高育仁更是搶先一步，在13日提早南下雲林拆彈，同桌者除了高育仁、韓國瑜之外，還有前雲林縣長張榮味、苗栗縣長鍾東錦和桃園市黨部主委黃敏恭等人。

「韓隔日見了郭之後提到，現階段只能與郭拍照，不能表態。另還引述與會人士分析侯在桃園以南選票分布狀況。」黃光芹強調，朱立倫和黃健庭號稱國民黨總統提名公平、公正、公開，如果真是如此，「請問干朱立倫你岳父什麼事？黃敏恭又是以桃園市黨部主委，還是高家家臣的名義介入？這不是『家黨部』嗎？算不算你所謂的牛鬼蛇神？」

黃光芹接著說，高育仁和陳水扁都是侯友宜的政治貴人，侯在朱立倫時任桃園縣長期間擔任警察局長，又到綠營為官，一路做到警政署長，經歷過319槍擊案，差一點加入民進黨，當時菁英入黨的現場，特別留了侯的座位和名牌，之後竟然還可以回到國民黨，順利出任新北市副市長，再連任市長，「如今哪裡都不用跑，就被提名選總統。高、朱、侯三角關係，不清楚解構，國民黨永遠暗無天日。」

▼黃光芹臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

黃光芹揭郭韓會內幕。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、黃光芹）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
她揭郭韓會內幕：朱立倫岳父提前拆彈　韓國瑜1句話藏玄機
今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱
快訊／深夜暴雨！湖口水淹民宅　17縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

聯合報民調：侯友宜下滑5個百分點　賴清德28％領先侯柯

數位部8月提媒體議價立法方向　吳思瑤曝OTT課稅多150億NCC卻拖了326天

她揭郭韓會內幕「朱立倫岳父提前拆彈」　韓國瑜1句話藏玄機

賴士葆痛批陳歐珀im.B疑雲：檢調「追緝曾耀鋒」卻放縱改名曾國緯

國中會考答案稱「慶典要小米酒」！ 議員批歧視：誤導原住民愛喝酒

雙城論壇若違法「陸委會可阻止」　蔣萬安酸賴清德兩岸立場「變3次」

陳歐珀捲im.B詐騙案急切割！郭正亮揭「退選3考量」：這些人已放話

美國將供台灣154億武器　郭正亮：拜登認為已進入「準戰爭邊緣」

蘇貞昌、陳時中提告吳子嘉誹謗　蘇巧慧：來一次，告一次

快訊／游錫堃讚陳歐珀退選「毫不戀棧」　籲勿枉勿縱

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

非洲網紅深情翻唱《黃昏》　發音標準+渾厚嗓音網讚翻

《黑澀會》鄭靚歆「被女友求婚」嗨翻答應　遭酸：社會病原的禍根...她截圖反擊！

挖呀挖正妹老師公開現身！　「無P真實長相」再掀論戰

鹿希派登《營業中2》連節目名都不知XD　小幫手分批來⋯炎亞綸氣喊：走開！

夏姓地政士父子現身！　「出動6刑警」陪同出庭

聯合報民調：侯友宜下滑5個百分點　賴清德28％領先侯柯

數位部8月提媒體議價立法方向　吳思瑤曝OTT課稅多150億NCC卻拖了326天

她揭郭韓會內幕「朱立倫岳父提前拆彈」　韓國瑜1句話藏玄機

賴士葆痛批陳歐珀im.B疑雲：檢調「追緝曾耀鋒」卻放縱改名曾國緯

國中會考答案稱「慶典要小米酒」！ 議員批歧視：誤導原住民愛喝酒

雙城論壇若違法「陸委會可阻止」　蔣萬安酸賴清德兩岸立場「變3次」

陳歐珀捲im.B詐騙案急切割！郭正亮揭「退選3考量」：這些人已放話

美國將供台灣154億武器　郭正亮：拜登認為已進入「準戰爭邊緣」

蘇貞昌、陳時中提告吳子嘉誹謗　蘇巧慧：來一次，告一次

快訊／游錫堃讚陳歐珀退選「毫不戀棧」　籲勿枉勿縱

美財部證實！若未調高債務上限　最快6／１爆發違約

油痘肌必備！10款「抗痘去粉刺」超強新品　Kose拋光潔顏精華、CNP泡泡鼻膜

相愛相殺「4對星座CP」離不開！金牛＋天蠍互虐　愛愛就能平息紛爭

今降13℃！17縣市豪大雨　瑪娃「明開始轉彎」上看強颱

許維恩挺8月孕肚卸貨倒數…王家梁突閃到腰！　癱在沙發上「用老婆托腹帶」

聯合報民調：侯友宜下滑5個百分點　賴清德28％領先侯柯

快訊／雨區擴大！　17縣市豪大雨

快訊／深夜暴雨！湖口水淹民宅　17縣市豪大雨特報

去風險不脫鉤　專家：顯示G7擔心把北京逼過頭

房仲估墜樓高中生身價「至少12億」！　2情況恐全歸國庫

性愛片外流再爆「多人榨汁」　官兵裸上身超嗨...八軍團說話了

政治熱門新聞

國中會考題目爆歧視！ 議員：誤導原民愛喝酒

她揭郭韓會內幕：朱立倫岳父提前拆彈

賴士葆批陳歐珀im.B疑雲：縱放改名曾國緯

美將供台154億武器　郭正亮：準戰爭邊緣

蔣萬安酸賴清德兩岸立場變3次

關係圖曝光！議員曝「詐騙集團養陳歐珀一家」

捲im.B詐騙案！郭正亮揭陳歐珀退選3考量

蘇貞昌、陳時中告吳子嘉誹謗　蘇巧慧讚聲

快訊／陳歐珀463字聲明退選

批侯友宜同框「判10年涉貪議員」　陳世凱：好意思？

雪球越滾越大！　王鴻薇爆蘇嘉全、前警政署長也和im.B主嫌同桌

賴清德稱不認識郭再欽　徐巧芯秀兩人同桌合照

奪牌披五星旗挨轟！李東憲嗆台灣獨裁

賴清德、郭再欽同桌吃飯？　她還原實情

更多熱門

相關新聞

黃健庭保證徵召公平　她反嗆：遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千

黃健庭保證徵召公平　她反嗆：遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千

國民黨確定徵召新北市長侯友宜出戰2024總統，本來有意爭取的鴻海創辦人郭台銘雖表達支持，仍引起外界討論。秘書長黃健庭22日則透過臉書表示，徵召過程絕對公平公正、經得起檢驗。對此，資深媒體人黃光芹就在臉書列出初選中黃健庭與郭台銘的互動反嗆，黃健庭在5月15日朱郭第一次會上，就搖身一變成為遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千。

徵召侯友宜公平公正　黃健庭用「上帝」保證：信仰代表人格不容污衊

徵召侯友宜公平公正　黃健庭用「上帝」保證：信仰代表人格不容污衊

民進黨：侯友宜還在支持九二共識嗎？

民進黨：侯友宜還在支持九二共識嗎？

侯友宜為「台南人沒眼睛」致歉　綠委不滿意

侯友宜為「台南人沒眼睛」致歉　綠委不滿意

台南人沒眼睛？侯友宜致歉、幕僚辯「形容詞」　知情人士這樣說

台南人沒眼睛？侯友宜致歉、幕僚辯「形容詞」　知情人士這樣說

關鍵字：

郭台銘韓國瑜朱立倫黃光芹

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃成今年首強颱！預估4條路線甩尾

即／大雷雨國家警報　豪雨擴13縣市

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

即／大雨亂航班！飛機降落5次旅客狂吐

即／大雷雨狂灌　桃竹深夜發淹水警報

愛愛到一半突軟？她警告「1個動作」害陽痿

即／雷電移入　升級豪雨警報9縣市

今越晚雨越大！2條件助瑪娃成強颱

班傑曝分手劉雨柔原因：沒有心理準備會結束

水彈最強時刻！大雨紅爆警戒熱區曝

3生肖6月「賺到出油」！財運+事業齊發

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

「闖民宿打飛機」遭起底是醫生！新郎急關版　網幫高調

一躺下就睡死是警訊！7題秒測「有沒有睡眠債」

蕭煌奇「背對台下唱歌」地獄畫面瘋傳！本人發聲了

更多

最夯影音

更多
瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃

瑪娃颱風凌晨轉中颱！　鋒面抵達23日大降13℃
屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

女兒想約爸媽吃飯遭拒　推託很忙還被當面放閃

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

飛龍瀑布女遺體掛山壁　救難員徒手搬運再吊掛

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

賀軍翔遭葛斯齊爆喇舌酒店妹3次！　揍張勛傑還嗆：沒錢的人好好做事

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面