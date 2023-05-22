侯友宜為「台南人沒眼睛」致歉　林宜瑾不滿意：大街罵人小巷道歉

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜20日晚間參加網路節目「董事長開講」活動，面對台南市前議員謝龍介稱「我就沒選上」等語，當場大抱不平說「台南人沒眼睛啦」，挨批失言，侯後透過臉書道歉。不過，來自台南的民進黨立委林宜瑾批評，根本大街罵人，小巷道歉，還道歉的心不甘、情不願。

▲侯友宜20日晚間登上「董事長開講」活動。（資料照／記者崔至雲攝）

侯友宜前天晚間參加「董事長開講」新北站，強調台灣面臨陷入危機存亡的時刻，說的就是分裂的台灣，並在談到228事件時暗諷民進黨稱，政黨、政客刻意在傷口上灑鹽，每到選舉利用此議題當工具增加選票，讓社會退步；然而他會中脫口「台南人沒眼睛」、「沒福氣」等語，遭批評失言，民進黨總統參選人賴清德也要求侯道歉，而侯昨天晚間透過臉書道歉，表示一時情急，用詞不夠周全，未來發言會更加謹慎。

不過，林宜瑾今天上午受訪質疑，侯友宜說錯話卻只用臉書文輕輕帶過，根本大街罵人，小巷道歉，還道歉的心不甘、情不願，要道歉就好好道歉，文中竟還暗指台南人選錯人，完全不尊重台灣的民主機制，反民主卻還想用民主機制選總統，請侯友宜的幕僚好好幫他惡補他是怎麼選上市長，選總統的機制是什麼。

對此，侯友宜今天上午參加板橋溪北公園地下停車場開工動土典禮，截至發稿前尚未接受媒體聯訪。