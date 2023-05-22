徵召侯友宜公平公正　黃健庭用「上帝」保證：信仰代表人格不容污衊

▲國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，左起黨主席朱立倫與總統參選人侯友宜、秘書長黃健庭。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨近日確定徵召新北市長侯友宜出戰2024總統，而本來有意爭取的鴻海創辦人郭台銘雖然表達支持，但隨即赴日散心，且黨內挺郭派也劍指黨中央。對此，國民黨秘書長黃健庭22日透過臉書表示，徵召過程絕對公平公正、經得起檢驗，並強調自己是虔誠基督徒，信仰代表人格，絕不容污衊，「人在做上帝在看，請不要相信二手傳播」。

黃健庭表示，今年2月8日，郭台銘表達參選意願，他在「等國民黨一個辦法」，14日又對外表示「不計形式，要為國家貢獻」；而他身為秘書長的職責，主動聯絡郭台銘，約好2月14日當天下午5點去拜訪。

黃健庭指出，3年半沒見，又是要談總統選舉這麼重要的事，心想一定要把握機會為他禱告。出發前，慎重準備禱告，盼主能為郭董指引道路，禱告內容至今還存在手機備忘錄中；另外還有兩次，則是郭台銘和黨主席朱立倫會面結束時一起作的禱告，為他及國家祈福。

黃健庭說，現在竟然有人造謠說「朱立倫再三保證支持郭」，他也「數度在郭家，拉著他的手禱告，保證朱没有改變」。他駁斥道，以他信仰作文章的不實指控，荒謬至極。

黃健庭表示，徵召的過程絕對公平公正，絕對經得起檢驗，大家或許有不同的想法、意見，他完全理解並尊重，「但我是虔誠的基督徒，信仰代表我的人格，絕不容任意污衊，沒有任何模糊空間，人在做上帝在看，請不要相信二手傳播」。