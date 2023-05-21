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台南人沒眼睛？侯友宜致歉、幕僚辯「形容詞」　知情人士稱不衝突

▲▼國民黨 「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統提名人侯友宜昨出席《董事長開講》節目，脫口稱前台南市議員謝龍介沒當選台南市長是「台南人沒眼睛」。此事經一夜發酵後，綠營今天下午才群起猛攻，但侯友宜旋即透過臉書致歉。一位高層人士分析，侯友宜此舉算是迅速為失言風波止血，展現出領袖人物的肩膀。至於近侯人士辯稱「沒眼睛」是常用形容詞，知情人士解釋，此舉跟侯致歉並不衝突，因綠營過往常用相似形容詞傳達敗選的遺憾，現在侯的致歉反而更能突顯民進黨的雙重標準。

侯友宜昨出席《董事長開講》節目，為落選台南市長的謝龍介抱屈，稱謝沒當選是「台南人沒眼睛」。此話一出，綠營群起攻之。曾任台南市長的民進黨總統參選人賴清德今天下午則撂下重話：「侯市長應該為昨天晚上的發言道歉。台南市民要選誰當市長，這是台南市民的權利。」

面對失言風波，侯友宜今晚6點左右在臉書公開致歉，他解釋當時是為台南市民抱不平，文化之都台南應該值得更好的發展，台南的市民值得擁有一位更出色的市長。侯友宜表示，基於對台南市民的疼惜之心，「一時情急，用詞不夠周全，對於這部分，我對台南市民朋友衷心致上歉意」。他並強調，往後的發言中，會更加精準發言。

對於侯友宜的危機處理，一位高層人士分析，越是位居高位的政治人物，要他們面對錯誤其實越不容易，「犯錯並不可恥，只要是人都難免犯錯，更何況是失言，所以這算是政治人物的必考題」。回憶去年九合一大選，民進黨前新竹市長林智堅對於「論文門」堅不道歉，拖了數個月才退選，但為時已晚。高層人士說，相較之下侯友宜在事發短短不到24小時之內就公開道歉，算是迅速為失言風波止血，也展現出領袖人物的肩膀；讓民眾知道，侯友宜不是一個愛硬拗的人，而是懂得謙卑反省、傾聽民意的人，將讓民眾更加信任他。

至於有不具名的「近侯人士、侯幕僚」幫侯友宜辯稱「沒眼睛」是大家講話常用形容詞、賴清德不必借題發揮；但侯友宜不久就公開道歉，兩者危機處理手法似有扞格。一位知情人士解釋，這兩者其實並不衝突，因為民進黨過往也常這樣形容敗選的遺憾，對此新北市議員葉元之在臉書整理得很清楚：林佳龍2018年沒選上台中市長，蔡英文説「台中人欠林佳龍一個道歉」；陳其邁2018年選輸韓國瑜，管碧玲稱「高雄人對不起台灣」；2016年花蓮市長補選國民黨獲勝，段宜康說「無法假裝不鄙視花蓮人」。

知情人士痛批，民進黨經常做出這樣的形容，但從以前到現在，他們有一句道歉嗎？反觀侯友宜今天馬上就道歉，因此賴清德如果要借題發揮的話，是不是要先檢討民進黨過去所作所為，否則就是雙標！

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