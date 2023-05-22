G7聯合聲明防範中國　民進黨：侯友宜還在支持九二共識嗎？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統參選人、新北市長侯友宜從未對「九二共識」表態，民進黨發言人張志豪22日質疑，國民黨前總統馬英九與黨主席朱立倫都支持「九二共識」，聲稱以「九二共識」來進行與中國的合作和交流，侯友宜市長要參選總統，難道可以一再迴避不表態嗎？

張志豪指出，最近的G7會議聯合宣言表示，G7國家在對中國政策上，必須抵禦中國經濟脅迫，同時明確要與中國「去風險」化，也必須加強關注台海和平、疆藏港人權與南中國海議題，再加上美國海軍準備創建新組織「海上快速反應小組」。G7一切行動旨在防止中國威權擴張對全球經濟與民主和平的威脅。

張志豪說，當全球一致挺台灣反對中國軍事威脅時，美國總統拜登甚至表示，中國若對台片面行動，G7盟國將有所回應。他指出，國民黨總統參選人侯友宜的態度是什麼，連國際社會都在挺台的時刻，侯友宜完全不敢公開反對「九二共識」、「同屬一中」，就是接受「一個中國原則」，不僅放棄台灣主權，也是一步一步走向專制獨裁的懷抱。

張志豪表示，侯友宜對「九二共識」、「同屬一中」的態度曖昧，甚至對中國威脅噤若寒蟬，當世界衛生組織（WHO）年度大會WHA年度大會在瑞士日內瓦開幕，被中國以「一中原則」打壓參與空間，台灣努力7年，卻無法回復世衛觀察員身分之時，試問侯友宜，有沒有聲援台灣？有沒有因為中國的打壓，使得台灣被排除在全球公衛體系之外發表過任何抗議的言論？