黃健庭保證徵召公平　黃光芹反嗆：遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千

▲黃健庭用「上帝」保證國民黨徵召過程絕對公平公正。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨確定徵召新北市長侯友宜出戰2024總統，本來有意爭取的鴻海創辦人郭台銘雖表達支持，仍引起外界討論。秘書長黃健庭22日則透過臉書表示，徵召過程絕對公平公正、經得起檢驗。對此，資深媒體人黃光芹就在臉書列出初選中黃健庭與郭台銘的互動反嗆，黃健庭在5月15日朱郭第一次會上，就搖身一變成為遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千。

黃健庭22日透過臉書表示，徵召過程絕對公平公正、經得起檢驗，並強調自己是虔誠基督徒，信仰代表人格，絕不容污衊，「人在做上帝在看，請不要相信二手傳播。」

對此，黃光芹也立刻在臉書反嗆，「以上帝之名，行出賣之實！」，她直言，郭台銘深信黃健庭不疑，如果國民黨主席朱立倫與郭台銘之間，沒有黃健庭，並動輒假以上帝之名，黃健庭與朱立倫所設的「局中局」大戲，不會成功。

黃光芹指出，黃健庭第一次露饀，是在4月13日，距離國民黨傳出提名作業最晚不會超過6月18日、還有兩個月的時間，黃健庭就說溜嘴指「黨內就是侯友宜了」，同時掰出三階段，但即使如此，郭台銘仍對黃健庭深信不疑，並接受第二階段。她直言，「結果證明，國民黨有如他所說，走完三階段嗎？事實勝於雄辯！」

黃光芹再提到，從2月到5月，黃健庭動輒以上帝之名，對郭台銘進行「養套殺」，包括2月不准郭台銘發文、道歉，4月5日記者會上，還要郭台銘承諾一旦不獲提名要挺侯友宜；過程中，黃健庭又是怎麼保證，朱立倫「有辦法」、「沒有改變」，她諷刺，「虔誠的基督徒，怎麼到5月15日朱郭第一次會上，搖身一變成為遞黑箱民調、玩虛偽徵詢的老千？」

黃光芹最後狠嗆，「黃與郭中間通了多少電話？見了多少次面？禱告了多少次？上帝通通都知道！就讓我這個基督徒，來戳穿你這個基督徒的假面！」

此外，外傳朱立倫對郭台銘稱「民調起不來的原因是郭到中南部見了很多牛鬼蛇神」，藍營澄清都是破壞團結、見縫插針的說法，黃光芹也斷言，「回擊朱立倫，請慎重考慮說謊的嚴重性，牛鬼蛇神就是你說的，不是旁邊人說的，旁邊是誰說的，請趕快派一個人出來！」