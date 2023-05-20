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跆拳道選手奪牌「高舉五星旗」　陸委會：不應成為「統戰樣板」

▲台灣跆拳道選手李東憲奪牌後高舉五星旗慶祝。（圖／翻攝微博）

▲李東憲奪牌後高舉五星旗慶祝。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／台北報導

台灣跆拳道選手李東憲日前在南韓「亞太壯年運動會」拿下銅牌，並於頒獎台上高舉五星旗，引發議論。對此，陸委會20日晚間表示，李東憲非我國家代表隊選手，也與中華民國跆拳道協會無關，並且近來多在中國大陸發展，「國人赴陸發展或從事兩岸交流活動時，不應配合陸方統戰宣傳或成為陸方統戰樣板。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會提到，李東憲所參加的賽事是由經國際奧會（IOC）認可之國際壯年運動總會（IMGA）授權舉辦，開放個人報名，只要年齡超過30歲喜歡運動均可自由報名參加，並非以國家為組團參賽單位，頒獎典禮亦無代表團旗幟升旗或歌曲播放之儀式。

陸委會指出，李東憲非我國家代表隊選手，也與中華民國跆拳道協會無關，「體育署並已轉請相關組委會錄案處理。」

陸委會還說，李姓選手近年來多在中國大陸發展，近年陸方常誘導我在陸發展國人進行政治表態及呼應陸方統戰宣傳，「呼籲國人，共同珍惜台灣自由民主的生活方式及價值，赴陸發展或從事兩岸交流活動時，不應配合陸方統戰宣傳或成為陸方統戰樣板。」

大陸央廣「看台海」官方公眾號20日報導，李東憲奪牌之後，在訪問時表示，作為中國人，他非常驕傲自豪，「我們兩岸本是一家人，這次國際運動會中，能跟著五星紅旗走，感受到背靠祖國的安全感和榮譽感，對我們來說是一種難以言喻的幸福。」

據了解，李東憲近年多在中國大陸發展，還在廈門開設了跆拳道館，並擔任廈門翔安區「台緣志願服務隊」的召集人及隊長，經常帶領其他台灣青年在當地從事志願服務活動。

此外，李東憲2021年接受《新華社》訪問時更曾表示，「不能讓民進黨當局繼續以『台獨』來洗腦年輕人，否則台灣年輕人不僅忘掉了來的路，更喪失了未來的發展機會。」他還說，「只有早日實現統一，台灣人民才能驕傲地抬起頭。作為堂堂正正的中國人，我支援國家統一！」

▲台灣跆拳道選手李東憲奪牌後高舉五星旗慶祝。（圖／翻攝微博）

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