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高雄環保局網頁遭駭「掛滿五星旗」入侵IP來自境外　13hrs未修復

▲▼高雄市環保局官網遭駭掛滿五星旗，網頁至今尚未修復好。（圖／翻攝自高雄市環保局網頁）

▲高雄市環保局官網遭駭掛滿五星旗，網頁尚未修復好。（圖／翻攝自高雄市環保局網頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局官網4日昨日晚間將近9點驚傳遭駭，網頁被掛上五星旗，事後環保局網頁緊急關閉，但截至今日上午10點仍未修復好。對此，環保局表示，發現飲用水網站遭到駭客入侵，已經先行下架，將持續追查原因、積極修復，防止類似事件再度發生。初步了解，這個入侵IP來自境外，後續將由高雄刑大與刑事警察局共同偵辦。

▲▼高雄環保局。（圖／高雄市環保局）

環保局昨晚8點56分左右，發現飲用水網站遭駭客惡意入侵，9點15分已先行下架，但截至今日上午10點仍未修復。高雄市環保局副局長高宗永表示，針對環保局飲用水網頁遭駭客惡意入侵，已先將網頁下架，持續追查原因，並積極修復。

事實上，環保局每個月都有大量環境監測數據要上傳，供民眾查詢，這種傳輸方式很容易成為駭客攻擊目標，環保局會全面檢視所有網站，加強資訊安全機制，避免類似情形再度發生。另針對駭客惡意攻擊網頁，環保局除了嚴厲譴責不法，也會通報警方追查。

高市刑大表示，網頁遭置換大陸五星旗影像，環保局立即關閉網頁，針對網頁置換情事，刑大立即派員到伺服器查看資料，環保局人員也到苓雅分局報案，初步研判這個入侵IP來自境外，通報刑事警察局協助調閱相關資料，並與刑事警察局共同偵辦中。

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