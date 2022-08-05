高雄環保局網頁變「五星旗」追查進度曝　市刑大踢皮球認了4字

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市環保局「飲用水」網站首頁在4日突然出現中國五星旗，環保局立即向警方報案，高雄市刑大第一時間還把偵辦權責推給了「高雄市苓雅分局」，最後經過協調之後，刑大科偵隊出面說明入侵IP來自境外。

▲高雄市環保局《飲用水管理》首頁被更換成為五星旗 。（圖／高雄市刑大提供）

高雄市環保局網頁出現「中國五星旗」，消息一傳出之後，立刻引發議論，記者一早透過新聞群組向高雄市刑大來詢問，刑大方面第一時間推給了「苓雅分局」要說明，讓苓雅分局人員一頭霧水，私下質疑網站相關案件應該屬於刑大「科偵隊」權責，怎麼會由苓雅分局回應。

▲高雄市刑大科偵隊長林建均 。（圖／高雄市刑大提供）

最後刑大在5日上午10點23分由科偵隊長林建均出面說明，同時發出新聞稿作出2點說明：「一、本市府環境保護局官方網站之飲用水管理子網站首頁，於2022年8月4日20時56分許發現，網頁背景遭置換有大陸五星旗影像，環境保護局立即關閉網頁服務維護中。二、針對網頁遭置換有大陸五星旗影像一事，已漏夜由本局苓雅分局受理報案，本局刑警大隊派員協助釐清受駭主機及入侵來源，經研判入侵IP來自境外，目前已通報刑事警察局協助調閱相關資料，並與刑事警察局共同偵辦中」。

刑大在新聞稿當中，還特別強調「苓雅分局」是受理報案單位，不過經過詢問高雄市警察局長林炎田、公共關係室主任陳柏彰，兩人也認為應該由「刑大」出面說明較為妥切，所以接近9點左右，刑大在新聞群組當中才發出「經確認，本案因涉及技術面偵辦，由本大隊科偵隊對外說明，謝謝。對外說明時間準備好後立即告知」。