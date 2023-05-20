綠批侯友宜不做專案報告　藍議員轟：忘了賴清德沒進議會被彈劾？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，民進黨新北市議員李坤城批評，「連來議會做專案報告、年底來議會接受總質詢的監督都不願意」。國民黨新北市議員呂家愷20日反嗆，副總統賴清德當年在台南市長任內，可是創下232天沒進議會，更是首度公懲會記申誡的直轄市長，「難道民進黨全都忘了嗎？」

呂家愷表示，新北市議會總質詢早就已經告一段落，侯友宜接受黨中央徵召，往下階段前進，也是履行身為黨員的義務。對於李坤城批評侯友宜「連來議會做專案報告、年底來議會接受總質詢的監督都不願意」的說法，他認為，這樣毫無邏輯、毫無章法的抹黑讓他難以認同。

呂家愷說明，賴清德在台南市長任內曾高達232天沒進議會，民進黨全黨上下一片寂靜，而現在用這種帶有「政治意圖」的雙標來檢視侯友宜，實在「手段粗糙」。他指出，賴清德當年完全「不負責任」，缺席天數讓他遭監察院彈劾，移送司法院公務員懲戒委員會。公懲會當時也表示，賴清德身為直轄市長，無正當理由不得拒絕列席議會的定期會議，此行為已經違法，並予以申誡，賴清德成為史上第一個被公懲會記申誡的直轄市長。

呂家愷痛批，若按照綠營人士的邏輯與標準，賴清德應該立刻宣布退選，這種政客有什麼資格選總統？甚至有機會決定中華民國未來的方向與道路？呂家愷呼籲，民進黨已經執政將近8年，萬物齊漲已經民不聊生，請不要再忽視民怨，搞政治鬥爭，否則最後終將被民意反撲。