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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點侯友宜優勢！　趙少康：掌握「這3大原則」就能贏

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜昨日正式獲國民黨徵召參加2024總統大選，中廣董事長趙少康18日表示，侯友宜的省籍對各黨支持者都有吸引力，這是過去國民黨總統人選少見的，讓民進黨難有操作空間，只要掌握「南部小輸、中部打平、北部大贏」的原則，最後就可能贏。

趙少康指出，2024較能達到「下架民進黨」目標的應該就是侯友宜，他嘉義出身、父親在市場賣豬肉，較少涉入政治議題，這樣的背景在南部較好，也很難讓民進黨戴紅帽子。選舉要看形勢，侯友宜目前的形勢較適合，也較有可能贏，只要掌握「南部小輸、中部打平、北部大贏」的原則，最後就可能贏。 

趙少康透露，雖然郭台銘未能出線，但第一時間恭賀侯友宜，同時表示會信守承諾並支持侯友宜，展現出高度及風度，令人敬佩。比較侯郭兩人，各有優勢劣勢，郭有龐大產業在中國大陸，在選戰激烈關鍵時刻很難不會被綠營抹紅冠上賣台大帽；反觀侯友宜，雖然深藍沒這麼喜歡他，但相對來講可以吸引到中間選民，拓展不同票源。若藍軍捐棄前嫌支持侯，再加上希望兩岸好、不打仗、經濟好的中間選民，侯當選機會很大。

「侯友宜的省籍對各黨支持者都有吸引力，這是過去國民黨總統人選少見的，讓民進黨難有操作空間。」趙少康說，侯友宜其中一個優勢是新北市的政績，如果侯能夠催出新北的票，加上基隆市、台北市、桃園市藍營執政，展現強烈企圖心，把票數鞏固起來，再與中部串聯一氣，靠故鄉淵源，把南部的票穩住，只要南部不要輸太多，選舉結果應是樂觀的。

趙少康強調，過去藍軍不爽前總統馬英九砍軍公教年終慰問金而不去投票，結果讓民進黨當選，綠營一上任馬上把軍公教退休金都給砍了，讓很多藍軍扼腕，所以選舉不能賭氣，會贏最重要。他批評，民進黨執政失能失格，舉不出任何一項政績，人民痛苦，寄望於政黨輪替，侯友宜做為國民黨提名人選，必須勇往直前，讓選民願意託付。

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