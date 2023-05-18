湧言會轟侯友宜「閬港」　市長連任3500萬補助款要捐嗎？

▲多位民進黨湧言會成員舉行記者會，批評侯友宜背棄市民。（圖／趙天麟國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，多位民進黨派系湧言會成員18日舉行記者會，痛斥「阿侯閬港（台語，意指開溜）、背棄市民、新北市沒市長」。立委參選人何博文質疑，侯友宜剛獲得新北市長連任選舉補助款新台幣3500萬元，要不要捐出？現又爭取選總統上億元選舉補助款，良心安嗎？

民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、新北市立委第一選區參選人何博文以及台灣新政協會理事長李姸慧，今天上午立法院共同舉行記者會。

何博文指出，2022年地方選舉前，民進黨新北市黨部張貼「拒投半年市長」看板，當時自己被輿論轟「意圖使人不當選」，如今侯友宜不到半年就「烙跑」，請問侯友宜，身為行政首長到底是請辭還是請假參選？如果請假，長達8個月的假如何請？程序上如何處理？未來公務員能否比照？再者，侯友宜剛當選市長就「烙跑」，將近3500萬的選舉補助款要不要捐出？將近3500萬的選舉補助款剛落袋，侯友宜隨即又要爭取上億的選舉補助款，良心安嗎？最後，若侯友宜這次未能當選總統，請問「你還有臉回鍋」？

趙天麟則則回顧高雄市前市長韓國瑜「落跑」選2020年總統，韓曾特別為參選總統「烙跑」向高雄市民道歉，並向市民朋友「致上最高的歉意」，但市民並未買單，並以93萬票罷免韓國瑜，其中的關鍵就是審預算時「市長不在家」，民眾很憤怒，2019年韓國瑜從2019年10月16日請假至2020年1月11日，如今侯友宜傳出將在9月就請假，比韓國瑜更早就請假，市長不為明年度市府總預算負責，可以想見比高雄市更大的新北市在未來發生的問題只會多不會少，新北市沒市長的經驗，高雄人全曾體會過。