「藍白無整合只有競合」　他示警：別一廂情願把柯文哲當泛藍陣線

▲張禹宣表示，國民黨要拿出籌碼跟柯文哲競合，不要一廂情願地把他當泛藍陣線。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍綠白2024總統大選挑戰者皆出爐，是否會出現「藍白合」也成為外界關注的焦點。對此，媒體人張禹宣18日就在臉書分析，「藍白沒有整合只有競合」，他直言，國民黨天天在喊藍白合，都是過於天真，必須仰賴國民黨自己拿出籌碼，上談判桌用實力來「競合」，一廂情願地把民眾黨主席柯文哲當作泛藍陣線，只是平白無故將自己的淺藍支持者拱手讓人。

「藍白沒有整合只有競合」，張禹宣指出，柯文哲近期的政治光譜再度出現轉變，一改2022年時的反綠色彩，對於國民黨「下架民進黨」的主張，吐槽「難道換國民黨上來貪污腐敗？」但他提到，柯文哲在新北市長侯友宜出線後，卻又聲稱侯友宜「形象良好」、「過去在雙北共同合作」民間有很高聲望，隨後再度扣上侯友宜是否「請辭」的窠臼，種種盤算其實也稱不上陰謀而是陽謀。

張禹宣強調，比起下架民進黨或打倒國民黨，兩者都是其次，就連選上總統也不在計畫之內，柯文哲真正重點是如何擴大政治影響力，爭取立委席次。

張禹宣提到，柯文哲在2013至2015年剛出道時，曾經喊出「黨產不倒，國民黨不會倒」，甚至被民進黨封為摧毀國民黨的利器，「但為何最後選擇跟民進黨分道揚鑣？」他點出，問題出在民進黨，對於民進黨而言，與小黨之間沒有「整合」，從來都只有「利用」與「併吞」，堅持墨綠的色彩，終場只有被併吞的結局。

張禹宣分析，就現實來研判，就算此時民進黨略占上風，轉舵靠近也討不到便宜，民進黨的死忠選民絕對不可動搖；原先的非綠陣線，在國民黨短線勢頹的狀況下，柯文哲更不想輕易押寶，只能保留與兩黨未來組合聯合政府的最大可能，同時在國民黨動盪之際，找尋破口拉扯，將最大的游離選票，吸納到民眾黨身上。

因此，張禹宣直言，「國民黨天天在喊藍白合，都是過於天真」，只有在國民黨的實力，能夠單獨輾壓民進黨的時刻，柯文哲才會願意鬆口下注。他強調，從頭到尾都沒有求來的「整合」，必須仰賴國民黨自己拿出籌碼，上談判桌用實力來「競合」，「一廂情願地把柯文哲當作泛藍陣線，只是平白無故將自己的淺藍支持者拱手讓人。」