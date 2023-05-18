她爆「郭朱會」起爭執！郭台銘不解藍營517徵召　嘆錯信朱立倫

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜昨日正式獲國民黨徵召，將代表參加2024總統大選。不過，就算國民黨定於一尊，爭議卻仍餘波盪漾，網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹今（18）日中午在節目中爆料，國民黨主席朱立倫在徵召前與前鴻海董事長郭台銘會面時，2人發生激烈爭執，朱立倫曾告訴郭台銘會在520之後做2次滾動式民調，（徵召）最晚不會拖過6月18日，郭則當面問朱，為什麼一定要在17日宣布徵召人選？更感嘆，或許自己錯在不該相信朱立倫的每一句話。

接受黃光芹專訪的國民黨文傳會副主委林家興則回應，過去黨中央確實說過最晚不超過6月18日，但因為民進黨提名賴清德參選總統後，黨內焦慮要求加速提名，且黨中央應該都有與郭台銘溝通過，相信郭應該知道黨中央規劃的時程。

黃光芹進一步指出，今天決定把郭台銘描述的重點公開說出來，並根據手中一份資料，宣稱是按照當事人郭台銘的談話進行轉述。黃指出，在日前朱立倫與郭台銘第一次會面時，郭台銘問朱立倫，為什麼一定要在5月17日（宣布徵召）？可見郭台銘事前並沒有被告知；黃光芹接著繼續轉述郭的話，因為朱立倫第一次告知（徵召）是520以後，也許不會拖到6月18日，郭台銘在4月18日記者會上公開呼籲大家給自己30天的時間，就是因為當初朱告訴郭，520之後會做2次滾動式民調，最晚不會拖過6月18日，所以郭台銘才會以為6月18日之前會啟動滾動式民調，但是國民黨這次啟動民調的時間，「卻沒有先告訴郭台銘。」

「沒有想到他（朱）反而說我（郭），所謂6月17日（黃後解釋係筆誤）的決定是你（郭）自己定的時間」，黃光芹透露，郭認為假設朱連自己講過的話都可以推翻，「那或許我錯在不該相信朱立倫的每一句話。」

林家興讀完黃光芹手中資料後表示，黨中央在3月底宣布總統選舉採行徵召方式時，的確說過最晚不超過6月18日，原因是配合立委提名進度，但後來民進黨4月提名賴清德參選總統後，在黨內外引發焦慮，大家要求加速提名，加上郭台銘隨後動作頻頻，包括與國民黨立委、縣市長見面，以及各處舉辦大造勢活動，黨中央應該都有先溝通過。林補充，相信郭台銘應該是知道黨中央規劃的時程，但他也坦言，感覺黨部與郭台銘雙方可能在一些細節與一些事情的認知上有出入。