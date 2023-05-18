侯友宜因「這四字」遭埋心結？　羅智強：向郭台銘學習道歉

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜昨日正式獲國民黨徵召參加2024總統大選，代表國民黨參選大安區立委的總統府前副秘書長羅智強18日接受廣播媒體專訪時表示，「歲月靜好」這四個字一直對侯友宜造成很強烈的影響，因為這對當時正在為公投奮鬥的人埋下了一些心結，「侯友宜既然出線了，就要去面對，看看鴻海創辦人郭台銘怎麼做，面對了以後，心結才有可能放下。」

羅智強18日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，他沒有特別偏好誰，無論郭台銘還是侯友宜都非常棒，剛好兩人都有很強的互補性，所以喜歡郭台銘類型的，跟喜歡侯友宜類型的會不太一樣，一位是非常有亮點，另一位則比較沈穩，到底哪個比較好就是見仁見智。

不過，羅智強也表示，郭台銘有幾個點是侯友宜需要學習的，第一，他們都是會犯錯的人，但郭台銘起手式是和過去需要道歉的人道歉，會勇敢面對他的錯誤。第二，郭台銘這次算是成全侯友宜，雖然黨中央將民調數據拿給郭台銘看，但他認為，也有民調數據顯示郭台銘贏，嚴格來講要不要接受都是看郭台銘。

羅智強直言，郭台銘起手式就是公開道歉，目前很多對侯友宜感到有意見的，還是集中在「歲月靜好」四個字；因此，他建議，侯友宜應該看看郭台銘怎麼說、怎麼做。他也強調，這絕對不是在挑剔侯友宜，「既然侯友宜被提名，我羅智強當然是盡全力輔選，沒有二話，但侯必須面對這四個字，這是沒辦法的事。」

羅智強進一步說明，「歲月靜好」這四個字一直對侯友宜造成很強烈的影響，不能夠迴避這件事，因為這對當時正在為公投奮鬥的人埋下了一些心結，就像2020年郭台銘埋下心結一樣。不過，郭台銘既然要爭取大位，要選的人最小，他也放下身段去揉和其他人，「侯友宜既然出線了，就要去面對，面對了以後，心結才有放下的可能性，然後再繼續往前走。」