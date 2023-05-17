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憶侯友宜跳針「侯侯作代誌」　林佳龍：市政無奇卻足以承擔國政？

▲▼台灣智庫舉辦《挑戰2032台灣國家願景系列論壇》，台灣智庫共同創辦人林佳龍、副總統賴清德應邀與會致詞 。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府秘書長林佳龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨17日正式提名新北市長侯友宜參選總統，去年挑戰侯市長連任惜敗的總統府秘書長林佳龍晚間表示，侯友宜面對城市外交、垃圾處理、治安問題、社宅及重大工程興建等質疑總是跳針回覆「侯侯作代誌」，總統國事如麻，可不是這句話就可輕鬆帶過，侯應說服國人：市政無奇卻足以承擔國政的理由？

林佳龍表示，去年11月26日，九合一選舉落幕，他的對手侯友宜順利連任，記得當時自己多次詢問侯是否會「半年」後參選總統，他總是回答：「專心市政，侯侯作代誌」，距離半年還有幾天的時間，今天國民黨主席朱立倫正式提名侯友宜成為國民黨總統候選人，要競選中華民國台灣的總統。

林佳龍回顧，在去年參選期間，他也針對新北市政府市政進行檢驗，舉凡問及城市外交、垃圾處理、治安問題、社宅及重大工程興建等市長問題，侯友宜總是避重就輕，並且跳針回覆「侯侯作代誌」，這點讓自己印象深刻。

林佳龍提醒侯友宜說，台灣如今是世界關注的焦點，無論國防、外交、區域安全、全球經貿或者內政，國事如麻，可不是一句「侯侯作代誌」可以輕鬆帶過，必須向國際社會闡述台灣的重要，以及台灣捍衛主權及民主體制的堅定意志。

林佳龍表示，自己任職於國安會及總統府期間，歷經3任總統，深知一位國家領導人面對國際及國內外挑戰，必須有充足的知識底蘊，冷靜的心理素質，以及堅強的團隊方能面對各種挑戰與考驗，值此國際局勢變化快速，全球尋求後疫情時代的經濟復甦之際，台灣要越過重重考驗，需要一位言之有物，有國政經驗的領導人，才能與世界共振、共舞。

林佳龍詢問，「因此，侯市長，即使新北市政成績有待商榷，我們相信國人仍期待您在接下來的幾個月能提出適切的國家願景，清楚的論述，說服國人及國際社會，您市政無奇卻足以承擔國政的理由？」

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