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侯友宜出席「新北警界活動」　現場放「友宜歌」警察嗨搶合照

▲新北市長侯友宜出席民防、義警、義交聯合佈達典禮 。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席民防、義警、義交聯合佈達典禮 。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市民力任務隊聯合布達典禮活動今（17）日晚間在新北市新莊舉辦，雖然該活動為每年常態性的餐會，但因時間恰好落在國民黨徵召之後，所以被外界視為新北市長侯友宜獲得提名後的第1場大型「挺侯」大會。不過，侯友宜稍早在進場時會場也直接放出日前侯的競選歌曲《愛人醉落去》，也有少部分警察搶著跟侯友宜拍照，並喊出「總統好！」，氣氛相當熱絡。

▲新北市長侯友宜出席民防、義警、義交聯合佈達典禮 。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜致詞時表示，感謝大家對新北市治安、交安全力以赴，有警察弟兄盡心盡力守護新北市的治安，不管是交通事故降到最低，治安也越來越好，這幾年新北市的治安雖然常常碰到重大的挑戰，但就是因為在座各位的幫忙，新北市治安最複雜的地方慢慢穩定下來，新北市這幾年治安的評比都是名列前茅，犯罪人口率也是六都最低。

侯友宜提到，新北市的治安當然會有個案發生，但非常謝謝警察弟兄以及義警、義交、民防還有義刑幫忙，才能夠把治安很快速的把歹徒逮補到案，前幾年新北市率先成立快打部隊，也成立了第三方警政網路治安，整頓色情、賭博性、電玩，用公安把一些毒品詐騙的場所全力剷除，讓新北市的治安環境帶頭起了作用，警政單位就跟進了，不但快打可以說是速度最快，還從1.0到2.0，很快地立即發生個案就把他壓制，所以新北市的治安帶頭起了作用中央也跟進讓治安才能穩定下來。

▲新北市長侯友宜出席民防、義警、義交聯合佈達典禮 。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜也說，如何從源頭讓歹徒不能拿到犯罪工具，這是我們需要去思索的問題，讓犯罪不要發生，就算發生了個案，也要立即偵破犯罪，「預防遠勝於犯罪、偵查」，所以期待各位巡邏時落實執行，徹底阻擋治安犯罪。

最後，侯友宜也提到，全民國防的觀念大家要去深思熟慮，如何從平時轉戰時的時候從防空避難疏散交通，以及維護戰時民眾的生命財產安全，未來在全民國防推動底下，希望大家也要做好教育跟訓練，讓大家在這樣一個環境底下，隨時做好準備，面臨很多挑戰的過程中，都能夠守護新北市市民的家園，這是他深深的期待。

▲新北市長侯友宜出席民防、義警、義交聯合佈達典禮 。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜出席民防、義警、義交聯合佈達典禮 。（圖／記者林敬旻攝）
 

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