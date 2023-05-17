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民進黨造浪者「詐騙簡訊哏圖」酸人　她嘆：人民的痛是黨的哏

▲▼民進黨造浪者「詐騙簡訊哏圖」酸人　她嘆：人民的痛是黨的哏。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲民進黨做出「詐騙簡訊哏圖」PO在IG，大酸國民黨初選的情勢。（圖／翻攝游淑慧臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

每天都接到詐騙簡訊！台灣詐騙案層出不窮，去年共有5萬2433人被詐騙，創下15年來新高。對此，民進黨17日透過IG發出「詐騙簡訊哏圖」大酸國民黨，讓國民黨台北市議員游淑慧感嘆，「詐騙是人民的痛，卻是民進黨的哏」。

民進黨官方IG於17日貼出一張自製哏圖，內容仿造幾乎每天都可以收到的詐騙簡訊格式，顯示「★選總統★【保證提名】【絕對保密】【免繳信用貸款】Line：KMTliar朱先生 0857087087」並於內文嘲諷國民黨初選情況。

對此，游淑慧表示，詐騙案層出不窮，民進黨不想辦法去解決問題，竟然還發這種「模擬詐騙」的圖文嘲諷人，「去年犯案的嫌疑犯人數達4萬5802人，較前年暴增27%，創下15年來新高。被害人數也激增，去年共有5萬2433人被詐騙，較前年增加17.4%，同樣是15年新高紀錄。」

▲▼民進黨造浪者「詐騙簡訊哏圖」酸人　她嘆：人民的痛是黨的哏。（圖／翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧認為，民進黨身為執政黨防堵詐騙不力就算了，竟拿來嘲諷他人。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧感嘆，怎麼會有執政黨防堵詐騙不力，反而還無聊當有趣，用來嘲諷？「詐騙是人民心中的痛，但對民進黨來說，沒有絲毫反省之意，甚至就是一個笑話，還可以用來作哏攻擊在野黨，這是什麼地獄列車？民進黨還有誰要上車？」「民進黨，難道你們要當詐騙集團的首腦嗎？」。

此外，時代力量立委邱顯智也表示，民進黨打詐不力，還拿詐騙簡訊做梗圖；執政七年，中二不改幼稚當有趣，「詐騙簡訊氾濫到變成梗，是人民苦中作樂。打詐成績單慘不忍睹，執政者卻缺乏自覺到跟風做梗圖」，「民進黨的造浪者，成熟點，別忘了你們已經執政7年！」。

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