侯友宜獲徵召　台商表支持「相信他會推動九二共識」

▲大陸全國台企聯榮譽會長、台升國際集團董事長郭山輝。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

新北市長侯友宜今（17）日被徵召參選2024總統。對此，台企聯榮譽會長、台升國際集團董事長郭山輝表示，儘管侯友宜沒有百分百表達認同九二共識，但「我們從內心可以感覺到，他是朝著這個方向在推動的」。

▲王滬寧接見台企聯成員。（圖／記者蔡儀潔攝）

有「台商總會」之稱的大陸全國台企聯今日舉行換屆就職典禮，郭山輝今日在北京人民大會堂接受媒體訪問，被問及侯友宜被徵召時表示，面對民進黨的競爭之下，他是國民黨最好的人選之一，「如果國民黨沒辦法贏得這一場選戰的話，我想對兩岸關係的發展是有障礙的。」

對於侯友宜對「九二共識」一直保有距離，郭山輝指出，侯友宜一定深度認同「一個中國」原則，基於九二共識的前提下，他雖然沒有百分百表達出來，但是「我們從內心可以感覺到，他是朝著這個方向在推動」。

郭山輝接著說，相信這一切要等到侯友宜贏得選戰後，態度才會柳暗花明，「大家可以看到一個嶄新的侯友宜。」

▲大陸全國台企聯常務副會長、廣西兩岸紅農業有限公司董事長莊久毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸全國台企聯常務副會長、廣西兩岸紅農業有限公司董事長莊久毅則認為，任何一個候選人只要贊成兩岸和平發展，「我們都認同」，這是最重要一個基本原則，並呼籲還在台灣觀望的台商「趕快回來大陸」。

▲大陸全國台企聯榮譽會長、天津凱華房地產有限公司董事長丁鯤華。（圖／記者蔡儀潔攝）

針對大陸未來的營商環境，台企聯榮譽會長、天津凱華房地產有限公司董事長丁鯤華表示，新冠疫情3年來台資企業受到巨大衝擊，在新的階段大家秉持共同探討新的發展模式，對台商而言是新的機會，「大陸市場發展穩定，所以我們台資企業對大陸充滿信心。

有「台商總會」之稱的大陸全國台企聯16日完成換屆改選，新一屆台企聯會長為李政宏，監事長由黃明智連任，並於今日下午在北京人民大會堂舉行就職典禮，大陸全國政協主席王滬寧、國台辦主任宋濤等涉台官員出席。