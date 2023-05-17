藍委籲侯友宜啟動各縣市請益之旅　「親拜會郭台銘」彌平反對聲浪

▲侯友宜17日在國民黨中常會上獲徵召參選2024總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（17日）徵召新北市長侯友宜參選2024總統，而鴻海創辦人郭台銘則表示會盡最大努力支持侯勝選。對此，藍委呂玉玲表示，該讓會做事的人帶領國家一起前進；藍委陳以信則說，侯友宜參選總統對南部選情很有幫助，希望侯能從艱困選區開始走遍全國。不過也有尋求連任的藍委呼籲侯友宜應親自拜會郭台銘，並安排各縣市的請益之旅；此外他更透露自己未來一定會邀請郭站台造勢。

國民黨主席朱立倫17日在中常會上，正式宣布徵召侯友宜代表國民黨參選2024總統。侯友宜致詞時，感謝郭台銘願意團結在一起攜手並進，為中華民國、為台灣這塊土地團結勝選。而郭台銘則在中常會前透過臉書表示，「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」。

對於侯友宜獲徵召，呂玉玲表示，「力挺侯友宜，讓好人出頭！讓會做事的人帶領國家一起前進！」她更要感謝郭台銘，並呼籲一起團結打經濟世界盃。陳以信則說，侯友宜的本土色彩與鐵漢形象深植人心，國民黨提名侯參選總統對南部選情很有幫助，尤其對艱困選區選情會是一劑強心針，希望侯能提早下鄉，從艱困選區開始走遍全國，掀起中南部的挺侯熱潮。

不過也有藍委私下直言，黨中央依據民調等科學數據，並參考縣市長、立委意向，最後決定徵召侯友宜，「那也很好」，但侯面對所有對其抱持不同意見的聲音，必須要有個各縣市的請益之旅，對象得包含高雄市前市長韓國瑜，另外也得親自拜會郭台銘，好好請益郭的想法。

該名藍委也強調，未來打選戰他除了會與侯友宜一同造勢外，也一定會邀請郭台銘站台；他解釋，既然郭都已經表示共同支持侯了，算是一種宣示團結的感覺，讓他很感動，所以他並不怕因為邀郭而被說話。