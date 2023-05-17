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特拉斯支持台灣加入CPTPP　陳建仁：台英關係成長迅速

▲▼行政院長陳建仁17日接見英國前首相特拉斯(Liz Truss)下議員。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁17日接見英國前首相特拉斯（Liz Truss）下議員。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）17日下午拜會行政院長陳建仁，她表示，非常支持台灣加入CPTPP，因此，將與英國政府以及CPTPP其他會員國政府合作，探討如何讓台灣加入。陳建仁說，特拉斯是繼柴契爾夫人之後，第2位訪問台灣的英國前首相，台英關係成長迅速，希望台英雙方在現有基礎上加強交流，讓台英關係更上層樓。

陳建仁說，特拉斯是繼柴契爾夫人之後，第二位訪問台灣的英國前首相，深具歷史意義。要特別感謝英國過去2年在世界衛生大會（WHA），公開支持台灣參與，英國國會更有上百名議員聯署支持。

陳建仁說，面對中國在國際場域對台灣各種打壓行徑，需要英國的大力支持並偕同其他理念相近國家，共同幫助台灣，讓台灣能夠參與各個國際組織，對國際社會作出貢獻。

陳建仁表示，台灣也在2021年正式申請加入CPTPP，作為開放、現代化和具競爭力的經濟體，台灣符合CPTPP的高標準要求。相關貿易政策和立法環境，已經遵從世界貿易組織規範，並已通過要求的多項法律和政策改革。希望英國在正式入會後，能夠堅持其高標準精神，支持台灣的加入，這將對台灣和所有成員國都是雙贏的局面。

陳建仁說，台英雙邊關係近來成長迅速，在醫療衛生、智慧財產權、航空、教育文化及避免雙重課稅等領域均有長足進展。在產業面也有多個固定對話機制，包括次長級經貿諮商、再生能源圓桌論壇、能源對話、智慧城市論壇等。希望台英雙方在現有的堅實基礎上，繼續加強各個領域的交流，讓台灣和英國關係更上一層樓。

▲▼行政院長陳建仁17日接見英國前首相特拉斯(Liz Truss)下議員。（圖／行政院提供）

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