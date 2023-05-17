「習近平傾向非武力」　英國前首相：讓中國知道侵略台灣後果嚴重

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）17日赴遠景基金會發表演說，會後接受訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）17日赴遠景基金會發表演說，會後接受訪問時表示，中國國家主席習近平對台灣有侵略野心，但不知何時或什麼樣方式發生，習近平跟政府傾向用非武力方式，但還是要做好準備，「相信自由民主的人，都應該要確保台灣受到良好保護，要讓中國政府知道如果侵略台灣會有嚴重後果」。

特拉斯表示，非常清楚習近平有野心侵略台灣，但不知道何時發生或什麼樣的方式發生，習近平跟政府傾向用非武力方式進行，但還是要做好相關準備。她強調，相信自由民主的人，都應該要確保台灣要受到良好保護，要讓中國政府知道如果侵略台灣會有嚴重後果。

特拉斯說，這就是為什麼跟台灣的經濟合作很重要，要對中國表達清楚，相關的制裁跟相關技術出口到中國，台灣要有能力自我防衛，現在有不同說法，但最重要是要做好準備。

另外，對於中國阻撓外國訪賓來台，特拉斯表示，她是受到台灣政府邀請，民選政府知道對台灣政府最好的協助是什麼，相信透過此方式來幫助台灣。她認為，北京要做的，是限制訪賓到台灣，限制大家討論台灣，這樣的威嚇手段不僅在英國，在台灣也看得到。

「我們要起身反對霸凌行為！」特拉斯說，北京成功讓這些人不敢講話，之後就更容易達成目標，台灣政府最知道應該要做什麼，她樂意配合這樣準備工作，面對威權體制擴張時候，最重要的，中國購買力是最大經濟體，對中國立場要更清楚。