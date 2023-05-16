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周休3日讓家庭責任更平衡！英試驗曝「男性育兒時間狂增27%」

▲男性育兒。（圖／CFP）

▲英國大型試驗顯示，員工周休3日後男性育兒的時間大幅增加了27%。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國61家公司去年6月展開為期半年的大規模實驗，讓員工在工資不變的情況下少上一天班，但員工必須承諾100%完成原本的工作，最後發現男性在周休3日的情況下，照顧孩子的時間大幅增加了27%，令主辦這項計畫的非營利組織「全球4天工作周」（4DWG）高呼「這是個巨大的成功」。

據CNN報導，這項計畫最初有約2900名員工參與試驗，最後約有1238名員工完成了最終調查。其中的男性員工在實驗期間的日誌寫道，他們自周休3日以來花在照顧孩子上的時間增加了27%，而女性參與者則表示自己育兒的費用增加了13%。

對此，4DWG的創始人洛克哈特（Charlotte Lockhart）表示，她很高興這項計畫可以讓各個家庭照顧小孩的責任開始變得平衡，「這是一個巨大的成功！」4DWG執行長惠勒漢（Dale Whelehan）也指出，雖然兩性都在周休3日的計畫中受益，但總體而言，女性的體驗會更好；此舉也降低了職業倦怠、生活和工作的滿意度，以及員工的心理健康。

報導稱，不少參與這項計畫的員工告訴CNN，他們開始周休3日後有了更多時間去培養愛好和充電。而4DWG也對參與試驗的27家公司進行調查，發現沒有一家公司傾向或計劃恢復過去的5天工作制。

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