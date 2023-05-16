擺脫行人地獄！政院再投170億　陳建仁視察道路工程：繼續改善

▲陳建仁赴桃園市視察「桃園閃耀雙城飛翔－長庚新驛站」道路改善工程成果。（圖／翻攝自Facebook／行政院，下同）

記者詹宜庭／台北報導

為改善台灣行人地獄的惡名，使用路人重視行人路權，行政院長陳建仁16日赴桃園市視察「桃園閃耀雙城飛翔－長庚新驛站」道路改善工程成果。陳建仁表示，政府自2017年起，透過前瞻基礎建設計畫投入超過300億元預算，協助地方政府拓寬或新增人行道，今年更規劃投入170億元預算，繼續改善行人用路環境。

陳建仁指出，政府從5月份開始啟動「路口不停讓行人大執法」，第一週就有超過4萬件違規，顯示停讓行人還沒有成為駕駛人們的習慣與信念。他說，下了車大家都是走路的人，每一個人都是行人，也都可能是駕駛人，當駕駛放慢動作，為了行人停下時，其實就是保障自身的安全。

陳建仁說明，「桃園長庚新驛站」是2018年桃園市政府爭取前瞻計畫道路改善經費，來改善11條主要道路跟17個重要路口，推動「退縮行穿線」、「增設庇護島」、「擴大路口人行道」等改善措施，為桃園市帶來更好的行人空間、平順的道路及綠美化的環境，更重要的是，當地交通事故發生率相較改善前減少了20%，為台灣用路環境樹立很好的典範。

陳建仁指出，政府自2017年起，透過前瞻基礎建設計畫投入超過300億元預算，協助地方政府拓寬或新增人行道。去年行政院也核定50億「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，針對婦幼族群人口數較多的地區，還有學校周邊、通學廊道進行改善工作。今年則規劃再投入170億元預算，繼續改善行人用路環境。

陳建仁補充，經過這幾年的努力，交通事故雖然已減少20%，但是還不夠，政府必須要更努力。因此，新一期的「道路交通秩序與交通安全改進方案」目前已獲得核定，加上正審議中的「永續提升人車交通安全計畫」，預計6年投入超過400億，希望透過中央地方攜手合作，推動各項道路改善工程及加強宣導交通安全教育，讓所有用路人皆能安心、安全。

陳建仁強調，政府特別重視「治安、道安、資安」三安施政工作，在「道安」改善過程中，人、車、路都應該有相對應的措施，如果能夠確切貫徹「人本交通」的理念，相信可以有效改善交通狀況。

此外，陳建仁也呼籲，駕駛人應遵守交通規則，養成「禮讓行人」用路習慣，一定要停讓行人，讓行人優先；更呼籲行人在穿過馬路的時候，務必放下手機，專心好好地走過去，讓台灣行人空間與交通安全更加進步。