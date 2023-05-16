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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

睽違27年英國前首相晚間抵台　承諾「盡所能確保台灣未來自由民主」

▲▼英國前首相特拉斯（Liz Truss）晚間6時30分搭機抵達桃園機場。（圖／外交部直播）

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）晚間6時30分搭機抵達桃園機場。（圖／外交部直播）

記者陶本和／台北報導

英國前首相特拉斯（Liz Truss）晚間6時30分搭機抵達桃園機場，展開5天4夜的訪問，而我外交部長吳釗燮也親自於國賓門迎接。特拉斯抵達後也發表簡短談話，她表示，台灣有言論自由，是自由社會，但此刻正面臨前所未有的威脅，她很高興可以來到自由的前線，承諾會盡其所能，確保台灣未來的自由跟民主。

特拉斯於16日至20日訪問台灣，將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪台灣文經設施。特拉斯並應遠景基金會邀請於17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。追溯上一次英國前首相訪台，是1992年、1996年，英國前首相柴契爾夫人兩度來台，這次特拉斯訪台，是睽違27年再次有英國前首相訪台。

特拉斯晚間6時30分抵達台灣後，在吳釗燮陪同下於機場發表簡短談話。她表示，其實很早就想要到台灣訪問，但因為身為英國政府一員無法實踐，因此非常高興這次能來台灣，特別在這個關鍵的時刻。

特拉斯說，大家都知道台灣是自由企業的避風港，台灣有言論自由，是自由社會，但這個自由社會正面臨前所未有的威脅。她說，很高興能來這裡，在自由的前線，和台灣政府的朋友們，以及台灣民眾一同努力，她也承諾盡其所能，確保台灣未來的自由與民主。

 

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