「黑箱政黨提黑箱候選人」　她酸侯友宜「大內高手」：配不上台灣民主

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（17日）徵召新北市長侯友宜參選2024總統，對此，民進黨立委范雲直言，國民黨今天以黑箱初選徵召黑箱市長侯友宜作為總統候選人，這是民主制度的寬宏大量與悲哀！民主制度允許一個從政滿是黑箱處理模式的侯友宜，不回答鄭南榕案、恩恩案、林于仙案，侯友宜學習黑箱黨國民黨的宮廷手法、大內高手操作，青出於藍。

范雲批評，國民黨這位候選人還曾經是國家暴力的打手，甚至到現在都不肯說明，當初國家給你三個選擇處理鄭南榕，作為現場指揮官的侯友宜，為什麼選擇最粗暴最殘忍的作法？跳針王侯友宜不會回答臺灣社會對他的一再提問，就像他對付被新北市延遲81分鐘而死亡的恩恩案一樣，「跳針王侯友宜只會面無表情的跟你說：我們尊重家屬！」

范雲感嘆，這樣蔑視選民提問的政治人物可以選總統、甚至可能當選總統，是民主制度的寬宏大量與悲哀。黑箱王侯友宜配上黑箱黨國民黨，配的剛剛好，只是他們配不上台灣的民主。

范雲指出，台灣的民主是台灣人民用生命、用身體、用淚水，一點一點衝破國民黨執政的壓迫、暴力、凌辱、讓人家破人亡的殘忍爭取來的。黑箱王侯友宜學習黑箱黨國民黨的宮廷手法、大內高手操作，青出於藍。他不回答鄭南榕案，他不回答恩恩案，他也不回答林于仙案。

范雲解釋，林于仙是新北市衛生局的職員，被長照機構執行長性侵，她勇敢站出來為自己申訴，卻被新北市衛生局長官約談，在黑箱約談之後，林于仙跳樓自殺，因為她認為沒有人會相信她了。

范雲指出，性侵林于仙的加害人在今年被判三年六個月，新北市衛生局的黑箱約談在去年七月被監察院糾正了，「但我們至今不知道新北市衛生局為什麼可以做一個違法的約談，當然，這一切問題，身為新北市大家長的侯友宜，通通不會回答你。」

范雲批評，黑箱王侯友宜代表黑箱黨國民黨選總統，是對民主制度最大的傷害，「因為我們很有可能會選出一位，輕蔑選民各種提問，只會跳針、不會實質回答的總統！」