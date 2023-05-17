時代力量點侯友宜3爭議　喊話「侯侯GPT別再用口號迴避問題」

▲國民黨中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（17日）徵召新北市長侯友宜參選2024總統，侯友宜致詞時強調，「守護中華民國，保衛台澎金馬，讓台灣過好日子，是他唯一的信念。」對此，時代力量黨主席王婉諭17日也提出侯友宜三大爭議，包含居住正義、黑金以及兩岸立場。王指出，很遺憾看到侯市長依舊是侯侯GPT式的回應，內容空洞、毫無具體內容。

王婉諭指出，截至目前為止，仍未看到侯友宜對於內政與外交提出具體的想法，更遑論是涉及台海安全的兩岸論述，「因此我們將針對侯市長執政新北市5年來的施政提出三大爭議，包含居住正義、黑金治安問題以及兩岸立場。」

王婉諭指出，高房價讓年輕人生活負擔沉重，居住問題嚴重影響結婚及生育率已成國安危機。然而，侯友宜的社宅承諾已多次跳票，先前對外稱有 4.5 萬戶社宅，卻被抓包實際僅 3.4 萬戶，此外，過去更多次傳出原規劃為社宅的板橋案、汐止案，侯友宜竟有意改為預售屋進行標售，大開居住正義倒車，在時力新北黨部的強力監督下，才阻止公有地淪為炒房幫兇。

王婉諭強調，興建社會住宅是實踐居住正義的第一步，請侯友宜不要再公然說謊、美化政績，別再迴避角逐大位的居住正義必考題。

王婉諭提到，國民黨是個黑金色彩濃厚的政黨，長期和黑金勢力並肩同行，過去侯友宜雖公開表態「反對黑金復辟」，但在面對傅崐萁、顏寬恒等黨內黑金代表人物時，卻仍未能以具體行動劃清界線，甚至曾為涉嫌收賄的新北市議員周勝考站台。除此之外，新北市近期接連發生數起重大槍擊事件，侯市長震怒之餘，更應正視新北的治安崩壞的問題。

針對兩岸議題，王婉諭認為，中國日益赤裸的侵台野心與軍事準備，早已消滅了我方戰略模糊的空間，侯友宜市長不該再用「杯破水覆」、「意識形態」等政治修辭迴避質疑，用曖昧不明的態度，為中國製造機會，讓中國在各種主權議題上為台灣代言。