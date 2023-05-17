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台積心築藝術季《青春絮語2023風城版》　周末看表演、逛市集

▲「不然，Ｂ計畫」劇團，推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場。（圖／新竹市政府提供）

▲「不然，Ｂ計畫」劇團，推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023台積心築藝術季以「詠嘆青春」為主題，邀請竹市在地優質團隊「不然，Ｂ計畫」劇團，推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，本周末（5月20、21日）下午2時至6時於北大公園、府後街網球場、護城河道兩側及親水公園舞台登場。此外，北大公園周邊將舉辦特色市集，邀請逾100個攤位共襄盛舉，敬邀市民午後走入舊城區，看表演、逛市集，感受竹市滿滿的青春藝文氣息。

新竹市長高虹安表示，青年擁有無窮的活力與創造力，也是城市創新的驅動者，市府推出「市府挺青年，青年WIN未來」青年政策，提供青年更多支持與展現的舞台。高虹安說，今年台積心築藝術季以「詠嘆青春」為主題，與市府共同推動培育在地青少年劇團之青年政策緊密結合，感謝台積電文教基金會20年來定期邀請國際級演奏家參與盛會，為地方藝文環境挹注活水。

台積電文教基金會說明，今年藝術季於大新竹地區規劃系列展演，在新竹市文化局演藝廳，能欣賞到由柏林愛樂巴洛克合奏團及小提琴名家曾宇謙聯手，為觀眾展現韋瓦第不朽的《四季》與巴哈經典樂章（票已售罄）；另也與市府攜手合作，結合在地團隊籌備一齣由大新竹在地學子所主演的《青春絮語2023風城版》，以戶外流動的方式，展現環境劇場的無窮魅力，也讓觀眾近距離感受青年舞者的活力，隨著情節轉換，回味戀愛的酸甜苦辣。

文化局長錢康明表示，為培育在地青少年劇團，除了邀請「不然，Ｂ計畫」劇團推出《青春絮語2023風城版》舞蹈劇場，接下來更將陸續推出一系列的青年劇場培力工作坊，包括舞蹈、表演與編劇等，持續累積在地表演藝術能量。

文化局補充，現場也安排特色市集、主題打卡牆及打卡禮等，在戲劇演出之際，一併推廣竹市人文風景。更多活動詳情可至新竹市文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）、「不然，B計畫」劇團臉書粉絲專頁查詢（facebook.com/planb.theatre）。

《青春絮語2023風城版》
演出場次：5/20（六）14:00、16:30
5/21（日）14:00、16:30
青春市集：5/20（六）12:00–18:00
5/21（日）12:00–18:00
活動地點：北大公園、親水公園圓形廣場、護城河畔（戶外演出，自由入場）

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