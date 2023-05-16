響應518國際博物館日　竹市推「館館散步集章趣」

▲新竹市推出「館館散步集章趣」活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為響應518國際博物館日，新竹市政府推出「館館散步集章趣」活動，活動自後（18）日起至8月31日止，歡迎民眾於新竹市美術館服務台領取集章卡，前往新竹市12處博物館所及文化空間服務台集章，集滿5個不同的章，並下載「新竹．城市博物館」App，即可至新竹市美術館兌換特色紀念品乙份，數量有限，兌完為止，歡迎國人踴躍參與。

新竹市文化局長錢康明表示，新竹市為北臺灣最早開發的城市，有300餘年歷史，舊城區街道紋理匯集清朝、日治大正、昭和年間與戰後豐富的發展軌跡與歷史空間記憶。新竹市博物館群作為貫穿今昔的驛站，具展示及教育推廣的功能，歡迎大小朋友一起來館館散步，從博物館所的視野，發現新竹並參與其中。

錢康明說，本活動以新竹市博物館所及文化空間為散步據點，歡迎民眾下載「新竹．城市博物館」App，並跟隨「新竹．城市博物館」規劃路線，放慢腳步來場深度文化之旅，順遊周邊的藝文空間及特色店家、品味街區內的古蹟及歷史建築，在新舊交融的街道中感受竹塹古城的文化底蘊與獨特魅力。

文化局說明，配合集章的館所包含新竹市玻璃工藝博物館、新竹市影像博物館、新竹少年刑務所演武場、新竹市美術館、文化藝廊、新竹市鐵道藝術村、新竹水道取水口展示館、辛志平校長故居、李克承博士故居、金長和媽祖水仙文物館、新竹州警務部部長官舍及下竹町(南大路警察宿舍)共12處。

文化局補充，「館館散步集章趣」紀念品有文創玻璃杯、瓶器及筆記本共300份，數量有限，兌完為止，活動至112年8月31日止。相關資訊請至新竹市文化局官網最新公告（https://reurl.cc/Y82klo）或新竹市文化局粉專（facebook.com/culture.hccg/）查詢。