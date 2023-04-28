故事可以很有客家味　竹市推廣「客語說故事活動」計畫

▲客語說故事活動資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為營造客語友善環境、推動客語向下扎根，新竹市政府今(112)年爭取客家委員會補助，辦理「112年新竹市客話講故事推廣計畫」，自本(4)月起至11月止，將在新竹市文化局圖書館辦理16場次「客語說故事活動」、8場次「客語故事志工增能課程」，歡迎市民朋友一同在輕鬆的氛圍下學習客語。

市府表示，新竹市有13多萬的客家族群，近年在新興外來人口移入下，客語人口比例逐漸下降，說客語的人數也相對減少，透過客話講故事活動，讓更多原本社區內客籍人士及不諳客語的親子接觸到客語，以提高客語在日常生活的能見度，讓客語及客家文化真正深入市民生活。

「未來將持續結合圖書館館舍空間，於固定地點、長期持續性辦理相關活動，致力營造友善客語的環境」文化局長錢康明表示，今（112）年預計辦理16場客話講故事活動，其中8場將邀請專業師資，結合節慶與日常生活主題，以活潑有趣的方式讓小朋友自然接觸客語；另外8場次將邀請已受過「客語故事志工增能課程」訓練的志工夥伴講授客語故事，展現課程學習成果。

文化局提到，今（112）年「客語故事志工增能課程」分為4場次基礎培力課程、4場次進階培力課程，共8個場次將邀請專業講師教導說故事技巧並進行說故事經驗交流，除了讓學員學習用客語說故事，也鼓勵學員用肢體語言與民眾互動交流，增添未來說故事活動的豐富性。

文化局補充，第1場「客語說故事活動」將於本周六（29日）上午10點在新竹市文化局圖書館金山分館辦理，將邀請「維尼老師」與「火焰蟲老師」導讀《爺爺的玩具王國》，活動精采有趣，歡迎市民朋友一起來講客。更多活動詳情請參考「好客．新竹」（facebook.com/hello.hsinchuhakka）臉書粉絲專頁，或至新竹市文化局圖書館官網（library.hcml.gov.tw）查詢。