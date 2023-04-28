　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市《數位雙生科普實驗室》　打卡集章換好禮只到本周日

▲東門國小學生體驗VR。（圖／新竹市政府提供）

▲東門國小學生體驗VR。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推出《數位雙生科普實驗室》，實體場域架設於新竹241藝術空間，提供民眾線上線下互動機制。文化局表示，為鼓勵家長帶孩童至實體域體驗虛實融合的數位未來感，開幕期間特別推出為期1個月的「集章換好禮活動」，活動將於本周日（30日）截止，敬請民眾把握時間，到指定景點尋找「雙雙」足跡，打卡集章，換取限量精美好禮。

新竹市文化局長錢康明表示，感謝所有民眾的熱情參與，《數位雙生科普實驗室》自3月底開幕以來，廣受各界好評，累積超過4,000人次體驗線上虛擬實驗室（https://reurl.cc/V8M85A）、逾500人次造訪新竹241藝術空間實體場域。

文化局表示，《數位雙生科普實驗室》常設於新竹241藝術空間，結合元宇宙技術打造「學習探索樂園」，提供6至12歲的孩童全情境教學虛實整合空間，讓孩子能藉由手機、平板、VR等載具，感受新竹人文與科技的獨特魅力。

文化局說明，策展團隊以新竹的在地產業、文化歷史、未來平衡發展為主軸，規劃三大實驗室，包含與半導體實驗相關的「科技實驗室」、兼具玻璃工藝創作的「文化實驗室」與再生能源議題連結的「永續實驗室」，讓觀眾在虛擬平台自由探索、開啟學習的無限可能。

實際參與體驗、現就讀小學五年級的張同學表示，第一次玩VR體驗，覺得很新奇有趣，可以讓他想像未來的虛擬世界是什麼模樣；在體驗「科技實驗室」教案後，對於矽及晶圓有進一步認識，並更加了解半導體在日常生活中所扮演的角色；進入「文化實驗室」則認識了彩色玻璃是如何形成，了解玻璃原料隨著加入不同的金屬氧化物，會產生不同的顏色變化，讓他受益良多。

文化局提到，「集章換好禮活動」將於本周日（30日）截止，民眾只要到《數位雙生科普實驗室》實體場域－新竹241藝術空間打卡，即可兌換限量「文創文具組」乙份。憑活動手冊到新竹都城隍廟、新竹市立動物園、新竹市玻璃工藝博物館、進益摃丸文化會館完成集章後，也可兌換「獨家貼紙」、「色鉛筆繪圖組」、「NFT-湖心小築」等精美禮物乙份，更多活動詳情請至新竹市文化局臉書粉絲專頁（facebook.com/culture.hccg）查詢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
這個凶宅很溫馨？　2880萬求售藏洋蔥
保時捷違停遭攤販「一招反制」　車主報警結果曝
蛋價回穩「早餐店貼新公告」　新竹人讚爆：必須全力支持
收購百萬顆感冒藥...煉1.6億安毒！　月入百萬
死亡飆！第三車道可開放機車行駛　「取消兩段左轉、保留待轉區」
720萬保時捷違停路口！阿伯「放大絕」反擊　車主動彈不得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國境解封！台東縣政府首開先例　與國際平台合作搶國際旅客

竹市《數位雙生科普實驗室》　打卡集章換好禮只到本周日

台南400讓國際觀光客看到甚麼？　藍軍嗆聲看到「滿城太陽光電板」

上班族救星！西螺垃圾定點清運上路　首日清運逾500公斤

搭棚辦告別式！　嘉義立委爭取5250萬元更新火化爐具等設備

嘉義市民防總隊完成整編　籲18歲以上年輕人踴躍加入

近5千人脫穎而出！玉里醫院簡談玉珠、涂千淨獲衛服部行政典範獎

化學災害應變再升級　南消攜手台灣力森諾科公司共享救災經驗

提升南消工作環境　積極爭取中央經費1958萬元整建消防廳舍

遊中橫注意！五一連假至月底多處路段交通管制報你知

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

國境解封！台東縣政府首開先例　與國際平台合作搶國際旅客

竹市《數位雙生科普實驗室》　打卡集章換好禮只到本周日

台南400讓國際觀光客看到甚麼？　藍軍嗆聲看到「滿城太陽光電板」

上班族救星！西螺垃圾定點清運上路　首日清運逾500公斤

搭棚辦告別式！　嘉義立委爭取5250萬元更新火化爐具等設備

嘉義市民防總隊完成整編　籲18歲以上年輕人踴躍加入

近5千人脫穎而出！玉里醫院簡談玉珠、涂千淨獲衛服部行政典範獎

化學災害應變再升級　南消攜手台灣力森諾科公司共享救災經驗

提升南消工作環境　積極爭取中央經費1958萬元整建消防廳舍

遊中橫注意！五一連假至月底多處路段交通管制報你知

快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

土耳其豪華公寓深夜陷火海！整棟燒成火柱　居民無處逃被迫跳樓

「160公分藏獒」拆家威力超強！巨型鐵架全倒驕傲笑：我的傑作

台南9826筆土地無人繼承　總面積超過大巨蛋

獨／圍毆澎湖人被肉搜！朕武執行長喊冤「我沒去」：莫名其妙被罵

天生2根陰莖！罕病男嬰「雙頭龍」卻沒肛門　人類史上僅百例

母親節佛腳抱起來！用「優雅天花板」奢寵媽媽再拿花禮，懶人必GET貼心精選

瞄準轉機客！觀光局5／1起重啟「過境半日遊」　將台灣列下個觀光地

台灣今年首季GDP-3.02%　創14年新低

秀水鄉代主席很派！撂人衝陪酒小吃店開槍　鐵棍亂打害1人慘瞎

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

地方熱門新聞

嘉義爆學生遭霸凌　家長怒報案

澎湖遊客為撿帽子跌入仙人掌叢　消防員幫「拔刺」

半山夢工廠灣島文化館正式開幕

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

南消二大攜手旅館強化自身防火管理

竹北建案崩塌　不用連續壁害的？

孝親節日及平時祭拜神明祖先神龕起火占8％

南投縣首座全民運動館公聽會討論熱烈

幼童熱痙攣口吐白沫學甲警開道送醫

化學災害應變再升級

移工被赤尾青竹絲咬傷「手腫如饅頭」

台南400讓國際觀光客看到甚麼？

大甲媽駐駕西螺福興宮　萬人搶換壓轎金

遊中橫注意囉　五一連假至月底多處交通管制

更多熱門

相關新聞

竹市文化藝廊陳秋玉油畫展

竹市文化藝廊陳秋玉油畫展

新竹市文化局文化藝廊展出「集象主義．大富大貴–陳秋玉油畫展」，展期自即日至5月2日止。本展包含了集錦、印象、心象等創作元素之集象主義作品，以及花卉主題創作等共47件，歡迎各界踴躍前往觀展。

新竹「霜毛蝠」回來了

新竹「霜毛蝠」回來了

Explore！兒童體驗教育培訓計畫

Explore！兒童體驗教育培訓計畫

國際級音樂家　4/15竹市文化局演藝廳登場

國際級音樂家　4/15竹市文化局演藝廳登場

竹市產業輔導計畫　助開拓文創商品　

竹市產業輔導計畫　助開拓文創商品　

關鍵字：

新竹市文化局

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

網公認「最小氣星座」Top6

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面