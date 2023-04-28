竹市《數位雙生科普實驗室》　打卡集章換好禮只到本周日

▲東門國小學生體驗VR。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推出《數位雙生科普實驗室》，實體場域架設於新竹241藝術空間，提供民眾線上線下互動機制。文化局表示，為鼓勵家長帶孩童至實體域體驗虛實融合的數位未來感，開幕期間特別推出為期1個月的「集章換好禮活動」，活動將於本周日（30日）截止，敬請民眾把握時間，到指定景點尋找「雙雙」足跡，打卡集章，換取限量精美好禮。

新竹市文化局長錢康明表示，感謝所有民眾的熱情參與，《數位雙生科普實驗室》自3月底開幕以來，廣受各界好評，累積超過4,000人次體驗線上虛擬實驗室（https://reurl.cc/V8M85A）、逾500人次造訪新竹241藝術空間實體場域。

文化局表示，《數位雙生科普實驗室》常設於新竹241藝術空間，結合元宇宙技術打造「學習探索樂園」，提供6至12歲的孩童全情境教學虛實整合空間，讓孩子能藉由手機、平板、VR等載具，感受新竹人文與科技的獨特魅力。

文化局說明，策展團隊以新竹的在地產業、文化歷史、未來平衡發展為主軸，規劃三大實驗室，包含與半導體實驗相關的「科技實驗室」、兼具玻璃工藝創作的「文化實驗室」與再生能源議題連結的「永續實驗室」，讓觀眾在虛擬平台自由探索、開啟學習的無限可能。

實際參與體驗、現就讀小學五年級的張同學表示，第一次玩VR體驗，覺得很新奇有趣，可以讓他想像未來的虛擬世界是什麼模樣；在體驗「科技實驗室」教案後，對於矽及晶圓有進一步認識，並更加了解半導體在日常生活中所扮演的角色；進入「文化實驗室」則認識了彩色玻璃是如何形成，了解玻璃原料隨著加入不同的金屬氧化物，會產生不同的顏色變化，讓他受益良多。

文化局提到，「集章換好禮活動」將於本周日（30日）截止，民眾只要到《數位雙生科普實驗室》實體場域－新竹241藝術空間打卡，即可兌換限量「文創文具組」乙份。憑活動手冊到新竹都城隍廟、新竹市立動物園、新竹市玻璃工藝博物館、進益摃丸文化會館完成集章後，也可兌換「獨家貼紙」、「色鉛筆繪圖組」、「NFT-湖心小築」等精美禮物乙份，更多活動詳情請至新竹市文化局臉書粉絲專頁（facebook.com/culture.hccg）查詢。