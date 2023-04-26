竹市文化藝廊陳秋玉油畫展　47件集象主義、花卉主題創作

▲.陳秋玉老師作品–《金色森林》。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局文化藝廊展出「集象主義．大富大貴–陳秋玉油畫展」，展期自即日至5月2日止。本展包含了集錦、印象、心象等創作元素之集象主義作品，以及花卉主題創作等共47件，歡迎各界踴躍前往觀展。

文化局長錢康明表示，陳秋玉老師此次展出作品將人生感悟、當下情緒與時事入畫，並以一系列作品詮釋家鄉的美好景物，如《美濃情懷》、九份的《黃金瀑布》、《福爾摩沙》等，有美濃十八羅漢山迷人的風景、客家花布鮮豔色彩、色彩如寶石般美艷的台灣特有種台灣藍鵲、101大樓、中正紀念堂、國父紀念館、蘭嶼漁舟及盛開的美人櫻等，將熟悉的景物入畫，引發觀者共鳴。

「陳秋玉老師創作風格多元，畫風特殊鮮明，用色大膽繽紛，構圖渾然天成，與超現實派宗師夏卡爾的畫風頗為相似。」錢康明說，此次展出畫作中的一景一物，都是陳秋玉老師曾經走過的旅程，畫面上的組合經常將不同的時空並置，極富超現實興味，與夏卡爾一樣都是發自內心真誠的情緒和感觸，充分展現「藝術上的真實」。

陳秋玉指出，以「大富大貴」為題是為祈願自身的畫作能為觀者帶來大富大貴，而真正的大富大貴其實就是幸福與安樂，藉此呼應《法華經》第二章〈方便品〉曰：「多所饒益安樂眾生」，以創作觸發觀者，期許自己的畫作能使所有觀賞者感到幸福與安樂。

文化局表示，陳秋玉老師是集象畫會創始人與現任會長，以及台日美術協會、台灣美術協會理事；其投身繪畫創作三十餘年，國內外參展經驗豐富，2021年更獲得義大利佛羅倫斯雙年展展出的殊榮。

文化局指出，「集象主義」為其獨創之特殊技法，本展中有多幅集象主義作品，如《藝術的國度法國》、《芳香國度保加利亞》、《精彩人生》、《札達爾》等精彩佳作；其中《藝術的國度法國》融合了莫內、巴黎鐵塔、聖心堂、紅磨坊、凱旋門、羅浮宮種種法國名勝與文化元素，使去過法國的觀者彷彿舊地重遊，沒去過的觀者也能感到身歷其境。

文化局提到，除了展出集象主義作品之外，本展另一大特色為「花卉」主題創作，素以「賞花達人」、「追花狂人」自居的陳秋玉老師，但凡花卉盛開之處，必有其足跡前往汲取創作靈感，且此次展出之花卉作品更有多幅是以半具象技法呈現，精彩可期。