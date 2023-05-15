竹市推老屋活化修繕補助　新增「再生推廣類補助」

▲「覓雪手作雪花冰」用在地食材做創意冰品，同時保留老屋歷史風貌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市「老竹塹‧老屋味」老屋活化增動力！新竹市文化局表示，今(112)年除了延續辦理「租金補貼」與「小型修繕補助」，特別增加了「再生推廣類補助」，據此來補助老屋教育推廣、修復技術培力、再生媒合平台等推廣活動，最高可補助全案總經費50%。本案自即日起受理申請，凡民國60年以前所建老屋，並具有在地生活特色、文化藝術、傳統技藝、公共事務者，每案最高可申請每月1萬元的租金補貼、50萬元的小型修繕費用或50萬元的推廣補助。

文化局表示，老屋活化經營計畫的推廣，讓各式各樣的故事在老屋中發生，例如在老屋裡營業的冰品店「覓雪手作雪花冰」；可以體驗工匠工藝的選物店「職有生活」；結合押花、灌膠、真花珠寶、法式禮物等課程場域的「弦悅草植物押花美學」；還有販售減塑生活雜貨、環境友善種植的蔬果、農產加工品的雜貨店「新村小商號」等。

「老屋總能在歲月痕跡裡找到其歷史、藝術、文化的價值，且承載了居民的共同記憶與認同。」文化局長錢康明表示，為鼓勵更多年輕人投入老屋保存再利用，使這些「有故事、有生命」的老建築物能存續且發揚，新竹市持續推動老屋活化經營補助計畫，除了補助老屋修繕、補貼老屋租金，更希望促使民眾關心與理解老屋之於城市的價值，並且激發保存老屋的意願，希望未來有更多各行各業的老屋愛好者，運用創意加入我們活化老屋的行列，一同為老屋注入新的生命。

文化局補充，歡迎符合資格者針對實際需求於週一至周五上班時間至新竹市文化局文化資產科（中央路109號4樓）提出申請，闡述老屋未來空間活化、建物修繕或再生推廣等計畫。「租金補貼」與「再生推廣類補助」申請時間即日起至今（112）年6月15日止；「小型修繕補助」即日起至今（112）年底止。

本計畫另設有專業輔導團隊，該團隊具多年實作經驗，可協助撰寫計畫及解答老屋相關問題，有意提案申請租金補貼、老屋修繕及再生計畫者，歡迎逕洽李奕樵老師團隊，聯絡電話03-5255886、或以電子郵件（DH5255886@outlook.com）聯繫。

更多訊息請至文化局官網（culture.hccg.gov.tw/）查詢，洽詢專線03-5319756分機264楊小姐。