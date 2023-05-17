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新北「毒貴妃」創業！專賣安毒人氣滿滿　藥頭一訊息讓她栽了

▲南港警方在三重破獲貴妃販毒集團逮捕4人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方在三重破獲貴妃販毒集團逮捕主嫌林女及在場藥腳共4人。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

台北市南港警方日前偵辦毒品案件，逮捕涉案廖男經數位鑑識還原手機內容，鎖定一名新北市綽號「貴妃」女藥頭販售安非他命毒品，警方歷經月餘監控，日前持搜索票到新北市三重區仁華街一舊公寓搜索，當場逮捕包含「貴妃」林姓女藥頭，現場並逮捕其他3名登門買安的毒蟲，結果3嫌均是詐團通緝犯，警方一併帶回偵辦。

南港警方表示，今年3月間查獲一名廖姓藥腳，經溯源發現他長期向一名綽號「貴妃」藥頭購買安毒，警方跟監、蒐證，鎖定犯嫌藏匿及毒品交易場所，日前持搜索票至新北市三重區藥頭租屋處搜索。

▲南港警方在三重破獲貴妃販毒集團逮捕4人。（圖／記者張君豪翻攝）

警員登門在林女租屋的舊公寓內查獲毒品安非他命2包、吸食器5組，發現屋內還有3名男女毒蟲，經查在場吳男、林男和許女均有詐欺、洗錢防制法、竊盜等涉案通緝身分，且林女為規避警方查緝，租屋處內外均裝設監視器監控屋外狀況。警詢後依觸犯《毒品危害防制條例》及上述通緝在案移請各管法院、地檢署偵辦。

南港警方呼籲，為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各類毒品，並向上溯源向下刨根，全力打擊販毒集團不法犯行，以淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

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