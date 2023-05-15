「八點檔男神」陳冠霖遭賓士追撞　女車主曝光說原因

▲陳冠霖遭賓士追撞，慶幸自己當時有繫安全帶，才沒被撞飛出去。（圖／翻攝自臉書／陳冠霖牛仔部落格）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

本土劇男星陳冠霖15日駕駛賓士車出門，不料下午3點04分行經新北市永安大橋時，遭後方一輛賓士車追撞，所幸雙方均未受傷。事後，陳冠霖在臉書自嘲，「老天爺愛笨小孩，知道我勤儉持家；要讓我換車也不是這種方法！」

根據警方調查，當時陳冠霖開車行經永安大橋往蘆洲方向，準備下匝道，不料停等紅燈時，突遭另一輛賓士從後方撞上，導致安全氣囊瞬間爆開。

員警獲報後趕抵現場，確認肇事者是55歲許姓女子，經酒測，雙方均無酒駕，也無人受傷，後續將進一步釐清肇責。初步了解，許女是工廠老闆娘，供稱是駕車一時恍神才釀禍。

▲賓士撞賓士，後車車頭全毀。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

陳冠霖回憶，現在想來有些後怕，畢竟當時撞擊力道不小，對方時速至少80公里，還好他有繫安全帶，才沒被撞飛出去，保住一條小命，但他也不禁吐槽「美女，你是完全不煞車的來Kiss我，厲害了。」

陳冠霖表示，目前傷勢無大礙，但手有些腫，也擔心有內傷，會再安排時間去醫院檢查。至於車子，因為被撞到變形，不僅空調壞了，安全氣囊也爆了，修車廠初估維修要花上2個月。

陳冠霖出演過《炮仔聲》、《一家人》、《家和萬事興》等多部八點檔連續劇，憑藉演技和高顏值被封為「八點檔男神」。