獨／向侯友宜宣戰？柯文哲20日記者會辦在新北　主題「3和」盼政黨和解

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲欲挑戰2024總統大選，8日前往黨中央壓軸登記參選，預計17日獲得黨中央正式提名，並且在20日舉辦記者會闡述參選理念。據了解，柯文哲20日記者會地點選在新北淡水，且要進行的宣講主題為「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」。

柯文哲於17日獲得黨內提名後，20日召開記者會對外宣布參選總統理念，外界過往不斷猜測地點在台北市或新竹市，但據了解，地點為新北市淡水區的將捷金鬱金香酒店，且不會談媒體曾曝光的國政白皮書，而是由柯文哲進行宣講主題「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」，其內容則是「共榮社會國家治理」、「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」。

地點選在新北市，恐引發外界無限遐想，認為是向呼聲也很高的國民黨新北市長侯友宜宣戰。但黨內人士透露，柯文哲宣示記者會地點選在淡水，是因為淡水港為台灣北部最早開發的港口，當時商旅絡繹不絕、風華絕代，加上此處還有歷經西班牙人、荷蘭人使用的紅毛城，象徵接納「多元文化」。

黨內人士指出，另加上150年前馬偕牧師到淡水傳教、行醫，創立北台灣第一所西式醫院「滬尾偕醫館」推廣公衛觀念，儘管遇到中法戰爭，馬偕仍透過行醫方式破除民眾討厭西方人的偏見，象徵「化解仇恨贏得和解」，呼應柯文哲期盼的「政黨和解」理念。