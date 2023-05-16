通緝隔天遇盤查！竹聯弘仁會成員赤腳狂奔超糗...辯有跑有機會

記者戴上容／新北報導

警政署日前強力掃蕩黑幫，將竹聯幫視為首要檢肅目標，竹聯幫弘仁會林姓成員因涉嫌洗錢，12日遭法院通緝，林男遭通緝隔天到住家附近的超商購物，被警盤查，林先是假意接受盤查，之後拔腿狂奔，跑到連鞋子都掉了，最後體力不支被警方逮捕，他被逮聲稱「真不想坐牢，有跑有機會！」全案依法偵辦。

▲弘仁會成員遭通緝，遇警盤查落網 。（圖／記者戴上容翻攝）

竹聯幫弘仁會林男（23歲），年紀輕輕就有傷害、恐嚇、毒品、槍砲、妨害自由等前科，他混跡三重、蘆洲、新莊一帶，出入開賓士轎車，居無定所，新北市警方近期擴大掃黑，林男這次遭鎖定的原因，是近因涉及洗錢案被判刑2個月，林逾期未報到服刑，本月12日被新北地檢署發布通緝。

警方鎖定他藏匿在三重區三民街附近出沒，13日中午，林男到三重區三民街的超商購物，巡邏警員發現他的行蹤後主動上前盤查，起初林男還假意受檢，趁著警方不注意時就死命狂奔，跑到鞋子掉了也不管，警匪追逐約100公尺後，林男終於體力不支被逮，狼狽模樣與平時逞凶鬥狠時反差甚大。

員警逮到他時，向他怒吼「跑啥呢？」林回答也很直白：「有跑有機會！難不成坐以待斃」、「真的不想坐牢」，全案於警詢之後解送新北地檢署，將林男打入大牢服刑。