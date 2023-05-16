　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公車站遭視障狼襲胸！好心被欺負不忍了　她PO網+報案提告

▲▼南港分局外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

▲圖為南港分局外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者張君豪／台北報導

臉書「我是南港人」社團5月13日有女網友PO文「協助他人也要注意自身防範」引發網友討論，另名被害者15日PO文表示，她去年7月在南港區忠孝東路6段438號公車站牌前遭一名視障人士請她「幫忙看公車車號」，卻趁機把手搭在她手臂上，甚至摸到她的胸部，並講述一些涉及人身騷擾的變態語言，被害人看到其他女網友PO文陳述類似性騷情境，決定不再隱忍，15日向南港警方報案求助。

南港警方初步清查，鎖定轄內一名視障男子涉案。警方表示，性騷擾防治法刑案追訴期只有半年，但行政追訴期效仍在，警方依規定受理報案，允諾會約談該名涉案男到案調查，並交由市府主管機關召開性平會調查。

▲臉書社團我是南港人有女網友挺身對出沒公車站的視障性騷男提告，警方將追查。（圖／翻攝臉書）

▲女網友不再隱忍，對出沒公車站的視障性騷男提告，警方將追查。（圖／翻攝臉書，下同）

被害人15日透過臉書PO文表示，遭遇性騷擾過程內心飽受煎熬：「會不會對方只是不小心摸到的？會不會是我過度反應？如果我喊叫是否會變成我欺負弱勢？旁邊的阿姨有沒有看到？有沒有人可以幫幫我？…」

女網友娓娓道來遭性遭的心路歷程，「千頭萬緒的複雜心情，在看到我的公車靠站時，我彷彿抓到一只浮木、頭也不回地走了。在車上驚魂未定，我跟朋友大罵我剛剛遇到的可怕事情，一起罵為什麼好心要被欺負、老鼠屎會讓社會更冷漠。」

▲臉書社團我是南港人有女網友挺身對出沒公車站的視障性騷男提告，警方將追查。（圖／翻攝臉書）

被害女網友指出，去年7月熱心幫助視障者，卻遭對方趁機上下其手襲胸後，「我看到視障人士都有心理陰影」。她指出看到其他被害人發文，發現犯嫌性騷手法，都是利用民眾善心幫忙視障者所衍生的襲胸性騷，經警方提醒性騷申訴可在1年內提出，她決定不再沉默挺身而出，向南港警分局同德派出所報案求助。

南港警方呼籲，依《性騷擾防治法》規定，對他人為性騷擾者，可由主管管機關處新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。如果有趁人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處者，可依性騷擾防治法處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金。民眾若有遇到類似情事請立即撥打110報案專線，或使用110視訊報案APP，以利員警盡速到場處理。南港分局呼籲，與異性相處應互相尊重，以不當言行造成異性不舒服恐觸犯性騷擾，切勿逞一時私慾而觸法。

【其他新聞】

►獨／網紅名醫涉詐保被拘提　顧芳瑜泌尿科診所喊冤：同行陷害

►獨／權威名醫涉詐保！檢警搜索「鳥科學先生」診所　拘提顧芳瑜

►獨／還原內湖掃射現場！軍規姿勢打光彈匣　瞄準就是要他殘廢

►獨／內湖掃射風向轉了！長輩為30億房地爭產　女婿衰淪代罪羊

►揭密台海驚悚浮屍潮！14越南人集資買黑金剛　偷渡遇難海巡慢半拍

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
媲美星巴克「全聯39元神物」　內行推：連續吃半年了
文組轉職台積電技術員！他秀7萬月薪嗨喊：人生最開心階段
後天起2階段變天　雨彈開轟「爆紅範圍」出爐
愛莉莎莎簽婚前協議！　財產分配全寫清
小吃店當雜工！　「薪水直逼8萬」隔月卻離職
快訊／林書豪確定後天離台！　認「心很累」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

搜救累翻！山友墜中央溪　4消防連2天搬運再花13小時走下山

只是去超商領店到店包裹　21歲男「心虛1舉動」直接被遣返回家

阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

輪到他時ATM卻沒錢了！暴怒男秒變「一拳超人」　揍破整面玻璃

停車場上坡小貨車「倒退嚕」　狠撞後面特斯拉！這下賠慘了

麥克雞塊助攻騙詐團！她投資挨詐111萬　車手再約麥當勞慘了

公車站遭視障狼襲胸！好心被欺負不忍了　她PO網+報案提告

澎湖早餐街「5打1」！他點餐土魠魚羹　瞄客人一眼慘被圍毆

酒駕一路撞！彰化紅車撞貨車衝民宅...落跑再撞水泥護欄卡溝

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

酒駕男奪命拒血淋淋遺照列證據　檢：精選普級影像絕無恐怖畫面

搜救累翻！山友墜中央溪　4消防連2天搬運再花13小時走下山

只是去超商領店到店包裹　21歲男「心虛1舉動」直接被遣返回家

阿北狂翻鄰居家門！被控小偷氣炸持刀理論　反遭球棒打趴

輪到他時ATM卻沒錢了！暴怒男秒變「一拳超人」　揍破整面玻璃

停車場上坡小貨車「倒退嚕」　狠撞後面特斯拉！這下賠慘了

麥克雞塊助攻騙詐團！她投資挨詐111萬　車手再約麥當勞慘了

公車站遭視障狼襲胸！好心被欺負不忍了　她PO網+報案提告

澎湖早餐街「5打1」！他點餐土魠魚羹　瞄客人一眼慘被圍毆

酒駕一路撞！彰化紅車撞貨車衝民宅...落跑再撞水泥護欄卡溝

推動性平！打造性別友善城市　花蓮榮獲金馨獎優等

日光浴好舒服！小懶貓戶外「翻肚＋吐舌」模樣愜意　飼主：過很爽

超商最新「2款夏季甜點」！芒果戚風蛋糕杯太欠吃　還加了椰奶慕斯

國際茶道節5／27竹山紫南宮登場　打造豐富多彩茶文化之旅

門鈴響起卻沒人　監視器見「巨大毛影」屋主嚇壞：以為是惡作劇

羅力在美國有偷練　首打席對決人選葉總想到張建銘

口罩戴久「忘了怎麼笑」　日本「微笑補習班」學員人數激增4.5倍

3生肖「偏財運旺炸」！橫財一發再發　這類人「有望中頭獎」

周休3日讓家庭責任更平衡！英試驗曝「男性育兒時間狂增27%」

亞聚首季每股虧損0.04元　公司坦言今年營運仍充滿挑戰

辣媽穿背心＋熱褲出門　霸氣兒唸：被看光還會冷

社會熱門新聞

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

即／國1北上「小車碰撞賓利」！車頭全爛

渣男分局長射後不理還超摳　這款名錶曝女方身價

惡質藥商捲款潛逃！高雄衛生局出手了

新北大橋女子墜橋亡　身分為新北市府某處室主任

國1「撞賓利」畫面曝光！他往左切下秒撞上G了

男走斑馬線遭撞滾2圈　23秒驚悚片曝

陳冠霖遭賓士追撞　女車主身分曝光

6師逼死學生案　教官又被控性騷

揭教官性騷13次　女學生血淚控訴曝

獨／兵棋推演首日！新北後備指揮部連2士兵墜樓送醫

更多熱門

相關新聞

即／營運長強吻女同事　中租迪和最新聲明曝

即／營運長強吻女同事　中租迪和最新聲明曝

中租迪和公司以租賃事業享負盛名，不料能源部一級主管謝明宏營運長卻驚爆性騷、強吻新進女同事。全案曝光後，今(4日)中租也作出聲明回應，表示謝明宏已予以1大過、2警告，並降職懲處，公司對於職場檢舉，依舉報事件類型由獨立調查單位負責調查，經查證屬實者，將依規定予以懲處。

獨／中租能源營運長是淫狼　尾牙強吻新進女同事

獨／中租能源營運長是淫狼　尾牙強吻新進女同事

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

北捷淫男狂追畫面曝！等車遭猛撲抓傷胸部

北捷淫男狂追畫面曝！等車遭猛撲抓傷胸部

遭痴漢襲胸　正妹上網才發現「他觸法了」

遭痴漢襲胸　正妹上網才發現「他觸法了」

關鍵字：

南港警分局同德所我是南港人臉書社團性騷襲胸

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

澳洲男女「古老亞馬遜儀式」後相繼慘死

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

金曲獎34／完整入圍名單！

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面