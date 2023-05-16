公車站遭視障狼襲胸！好心被欺負不忍了　她PO網+報案提告

▲圖為南港分局外觀。（圖／記者謝盛帆攝）

記者張君豪／台北報導

臉書「我是南港人」社團5月13日有女網友PO文「協助他人也要注意自身防範」引發網友討論，另名被害者15日PO文表示，她去年7月在南港區忠孝東路6段438號公車站牌前遭一名視障人士請她「幫忙看公車車號」，卻趁機把手搭在她手臂上，甚至摸到她的胸部，並講述一些涉及人身騷擾的變態語言，被害人看到其他女網友PO文陳述類似性騷情境，決定不再隱忍，15日向南港警方報案求助。



南港警方初步清查，鎖定轄內一名視障男子涉案。警方表示，性騷擾防治法刑案追訴期只有半年，但行政追訴期效仍在，警方依規定受理報案，允諾會約談該名涉案男到案調查，並交由市府主管機關召開性平會調查。

▲女網友不再隱忍，對出沒公車站的視障性騷男提告，警方將追查。（圖／翻攝臉書，下同）

被害人15日透過臉書PO文表示，遭遇性騷擾過程內心飽受煎熬：「會不會對方只是不小心摸到的？會不會是我過度反應？如果我喊叫是否會變成我欺負弱勢？旁邊的阿姨有沒有看到？有沒有人可以幫幫我？…」

女網友娓娓道來遭性遭的心路歷程，「千頭萬緒的複雜心情，在看到我的公車靠站時，我彷彿抓到一只浮木、頭也不回地走了。在車上驚魂未定，我跟朋友大罵我剛剛遇到的可怕事情，一起罵為什麼好心要被欺負、老鼠屎會讓社會更冷漠。」

被害女網友指出，去年7月熱心幫助視障者，卻遭對方趁機上下其手襲胸後，「我看到視障人士都有心理陰影」。她指出看到其他被害人發文，發現犯嫌性騷手法，都是利用民眾善心幫忙視障者所衍生的襲胸性騷，經警方提醒性騷申訴可在1年內提出，她決定不再沉默挺身而出，向南港警分局同德派出所報案求助。

南港警方呼籲，依《性騷擾防治法》規定，對他人為性騷擾者，可由主管管機關處新台幣1萬元以上10萬元以下罰鍰。如果有趁人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處者，可依性騷擾防治法處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金。民眾若有遇到類似情事請立即撥打110報案專線，或使用110視訊報案APP，以利員警盡速到場處理。南港分局呼籲，與異性相處應互相尊重，以不當言行造成異性不舒服恐觸犯性騷擾，切勿逞一時私慾而觸法。

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