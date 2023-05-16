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邊境查緝添利器 　「海雄艇」正式加入海防第一線

▲▼海雄艇交船 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲海關100噸級巡緝船「海雄艇」12日交船，各界共襄盛舉。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄是臺灣唯一的雙港城市，除了擁有國際機場外，轄內的高雄港，亦為世界排名第15大的貨櫃港，過往船隻頻繁，高雄因此成為許多不肖業者『闖關』的首選之地，意圖透過船舶、貨櫃走私菸酒、毒品及槍枝等非法物品。為提高海上查緝效能，財政部關務署委由台船公司新造100噸級巡緝船「海雄艇」，12日正式交船，該船具備高速度、高耐波力、高續航力及節省燃料等特點，更配備了先進的監控偵查系統及夜視系統，可有效杜絕海上走私，未來海雄艇將交由高雄關使用。

高雄市財政局陳勇勝局長表示，「海雄艇」的加入定能成為菸酒走私查緝的一大助力。財政局長年與海巡署、警政署、調查局、關務署及港務警察等單位，保持密切聯繫與資訊交流，一同防堵私劣菸酒流入市面，查緝績效相當亮眼，在財政部110年度的考核中，「私劣菸品查獲量」、「私劣酒品查獲量」及「私劣菸酒查緝績效考核」3大考評項目，高雄市均榮獲全國第1名，且已連續6年獲頒財政部私劣菸酒查緝考核第1名的殊榮！

此外，陳勇勝局長也指出，近年受新冠疫情影響，走私型態已由利用貨櫃、船舶夾帶私劣菸品入境，轉向國內地下工廠自行產製，犯罪集團透過分批走私濾嘴、捲菸紙及劣質菸草等原料後組裝的方式，伺機大規模產製私劣菸品，有危害大眾健康之虞。由於地下菸廠多藏匿於人煙罕至、不易發現之處，除固有的邊防查緝外，未來將加強盤查偏遠廢棄工廠或大型倉庫，避免這些場域成為不肖業者製造或儲藏非法菸品的溫床。

（高雄市政府財政局 廣告/部分經費來自菸品健康福利捐）

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