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大陸 大陸焦點 特派現場

中印軍長級會談18輪未實現突破　李尚福與拉吉納特面對面交換意見

▲大陸國務委員、國防部長李尚福。（圖／翻攝解放軍報）

▲大陸國務委員、國防部長李尚福。（圖／翻攝解放軍報）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員、國防部長李尚福昨（27）日在印度新德里出席上海合作組織（上合組織）國防部長會議，期間與印度國防部長拉吉納特會面，就中印兩軍關係交換意見。據了解，中印第18輪軍長級會談甫落幕，兩軍針對緩和邊境衝突和邊界爭議持續討論，雖尚未出現重大性突破，不過，雙方國防部長會面後，對兩軍會談或釋出更加良好的氛圍。

▲▼中印加勒萬河谷衝突。（圖／翻攝自影片）

▲中印兩軍在加勒萬河谷地區發生衝突。（圖／翻攝微博）

《解放軍報》報導，李尚福表示，作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應以全面的、長遠的、戰略的眼光看待兩國關係和彼此發展，共同為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

李尚福認為，中印邊境目前局勢總體平穩，雙方藉由軍事和外交管道持續溝通，「應登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控。希望雙方共同努力，持續增進兩軍互信，為兩國關係發展作出應有貢獻。」

中印兩軍自2020年5月初發生邊境衝突後，邊界爭議持續已將近3年，兩國軍方在3至內進行多場高層會晤，還舉行18次軍長級會談和數次雙邊磋商協調會議。在此期間，兩軍在加勒萬河谷等四個地點取得脫離接觸的共識。

中印兩軍此前進行第18輪軍長級會談，會談內容仍未出現「重大性突破」，外界分析，邊界爭議高度複雜且解決難度很大，但持續溝通反映出雙方都希望保持邊境地區和平及實控線現地穩定，不願再爆發衝突甚至提升對抗，中印邊境局勢趨緩也替兩軍高層互動取得有利的條件。

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