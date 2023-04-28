汪汪隊立大功！　雲南緝毒犬「江海」密林嗅出86公斤「冰毒」

記者魏有德／綜合報導

雲南西雙版納邊境管理支隊昨（27）日通報稱，該支隊小街邊境派出所破獲一起特大毒品案，繳獲冰毒86公斤，逮捕犯嫌1人。據了解，這次的邊境查緝行動是警方接獲可靠線報，有不肖份子欲在邊境密林中進行毒品交易，緝毒犬「江海」在犯嫌被控制後，從密林中嗅出6個裝有「冰毒」的背包，總計86公斤。

▲大陸公安帶著緝毒犬在雲南邊境追查跨境販毒嫌犯，繳獲冰毒86公斤。（圖／翻攝工人日報，下同）

《工人日報》報導，小街邊境派出所民警在工作中獲悉，有人可能在邊境一線進行毒品交易。獲取情況後，該所立即組織警力在邊境沿線開展巡邏堵卡。在途經一片密林時，民警發現遠處草叢中有異動，在借助手電燈光上前查看時，一個人影忽然從草叢中竄出，拼命向邊境方向逃竄。

這時，巡查警力一擁而上，在密林中展開追擊。透過警方蒐證畫面可以發現，追在最前方的警員在接近犯嫌的瞬間，飛撲抱住嫌犯嫌，將其壓制在地，在支援警力的協助下將這名犯嫌逮捕，搜查犯嫌的背包後，查獲冰毒12袋。

隨警力出勤的緝毒犬「江海」先是記住這名犯嫌身上的味道，在周邊密林裡展開地毯式搜索，最終，江海循著氣味在犯嫌藏身的草叢周圍搜出6個形狀大小相似的背包。經清點稱重，連同犯嫌身背的背包在內，7個背包共繳獲冰毒86袋，重86公斤。