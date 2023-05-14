重大案件連爆！「檢警合作」聯手掃蕩黑毒詐　大選查賄也動起來

▲士林地檢署。（圖／資料照）



記者蔡怡萍／台北報導

幫派、毒品、詐騙、槍械等重大社會刑事案件不斷，士林地檢署日前特別向台北市警察局張榮興局長，表達希望能經由檢警合作、落實「強力瓦解、全面徹查、嚴查速辦、從重求刑」，全力支持並共同執行各項犯罪不法的掃盪與懲戒，努力守護人民身家財產安全。



士林地檢署指出，為貫徹政府強力掃黑、緝毒、打詐，使民眾能夠安居樂業之當前重要政策，檢察長顏迺偉除分別責由署內重大刑案、緝毒、民生三個專組之主任檢察官，率同所屬偵查組之檢察官，積極盤點、綜整、研議各自偵辦中之案件，背後有無幫派組織、犯罪集團、混合暴力性等情形，從中釐清整合並深入溯源，務求將不法一網打盡之外，也表達地檢署全力支持警方打擊犯罪，期能經由檢警共同合作，落實「強力瓦解、全面徹查、嚴查速辦、從重求刑」之執法共識，持續掃黑、緝毒、打詐，保障人民社會財產安全。

▲台北市政府警察局。（圖／Google maps）



檢察長與局長張榮興會面時強調，掃黑、打詐、緝毒刻不容緩，且法務部長於本（5）月3日新任檢察長交接典禮時，要求全國各檢察長應督導所屬同仁，加強檢警合作，積極掃除黑幫、努力杜絕詐團、遏止毒品危害。張榮興允諾將與地檢署及其他檢察機關通力合作，並在檢察官個案指揮下，溯源追查到底，以維護社會治安。

此外，為掌握查察賄選及反賄選之最佳契機，檢察長針對明（2024）年第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉，提出檢警應就有別於去年九合一選舉，提早研商因應之相關查察策略，及早評估規劃，並遵循法務部、最高檢察署及臺灣高等檢察署所訂定之各項執行綱領、期程等，落實辦理以延續乾淨選風。