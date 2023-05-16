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病患兒喊2次「油飯」打斷醫師！原因曝光　護理師笑翻

辦桌打包菜尾 有時候不好倒、又沒有大湯匙 可以怎麼做呢？ 剛剛實測 這個方法用在「米糕」和「豬蹄膀」 最好用，尤其是一整顆大蹄膀！ 我們還到隔壁桌去「教學」呢～ 雖然沒有得大獎，但是，大家都很嗨！畢竟，三年沒辦望年會了！ 註： 1.手沒有接觸到食物，請放心 2.打包前一定要先問問大家，是不是不要再吃了，才能打包喔～

Icu醫生陳志金發佈於 2023年1月15日 星期日

▲陳志金曾示範如何打包油飯，讓患者家屬見狀喊「油飯」。

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫生陳志金分享講解病情時，突然聽到患者的兒子連說兩次「油飯」，當下讓他一頭霧水、有點失去耐性，後來才知原因，「原來我上次尾牙辦桌包油飯的影片，後遺症在5個月後還在發威。」當下護理師聽了大笑，而當事人也現身回應，大讚醫師「用幽默的言語化解尷尬場面」。

陳志金近日在臉書分享這則趣聞，當時他拿著病情解說單跟家屬說明，「『油飯』兒子用台語打斷了我的話。『什麼意思？你再說一遍。』我停下來等他說明，我仔細檢查，是不是我字體太草，讓他誤會了？『油飯』他再用台語講了一遍。」

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▼陳志金曾示範如何打包油飯。（圖／翻攝陳志金臉書）

（圖／翻攝陳志金臉書）

「我不太懂你的意思。你可不可以說清楚一點？」陳志金寫道，「我有點失去耐性了。『啊！沒事！沒事！沒事！』他有點不好意思，可是也不打算跟我詳細說明。」

陳志金表示，「我看看其他家屬也不發一語，我心裡面想，或許是他個性怪怪的，就沒理會他。我繼續說明，但是，我當下的表情應該是有點嚴肅。病情說明到快接近尾聲的時候，我突然才想起，他想要表達什麼了！！！」

▼陳志金曾示範如何打包油飯。（圖／翻攝陳志金臉書）

（圖／翻攝陳志金臉書）

陳志金對患者兒子說，「不好意思，我現在才知道你剛剛講的是什麼意思了！」他拍拍對方的肩膀，「我今天是醫師，沒有在包油飯啦！」對方聽完笑了，一旁的專科護理師們笑得更大聲。

陳志金解答，「原來我上次尾牙辦桌包油飯的影片，後遺症在5個月後還在發威～～影片被瘋傳的太厲害了。」

而此文也釣出當事人留言，「陳醫師，不好意思打斷你的解說，我那時候心裡在想這醫師很眼熟，想了很久想到你包油飯影片，就順口說出包油飯，幸好你用幽默的言語化解這尷尬的場面。」陳志金也回應，「哈哈！感謝讓我可記錄這一段趣事。」

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