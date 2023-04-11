護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

▲陳志金表示，各位資深護理師，千萬別跟新人說「可以去更衣室睡」喔，要說「更衣間」。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，妻子剛當護理師時，聽到護理長說「妳可以去跟醫師睡」，讓她心想難道是整人，後來問了學姐才知，護理長是說可去「更衣室睡」，笑翻眾人，獲得近2萬人按讚。陳妻也笑說，「可是，該來的躲不掉，後來老天爺還是懲罰我跟醫師睡，而且還要睡一輩子！」

陳志金近日在臉書發文，分享這段趣聞：

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護理長：學妹，妳知道8-5班中午可以休息一個小時嗎？妳可以找個地方睡一下。



妻子：我不知道可以去哪裡？



護理長：妳可以去跟醫師睡。



妻子：蛤？那不太好吧？



護理長：有什麼不好？那是妳的權利！



妻子：權利喔？

▼醫院示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

陳志金也分享他和妻子的對話：

陳志金：結果呢？



妻子：我就一直看著醫師值班室不敢進去！心想，護理長怎麼那麼open？怎麼會理直氣壯說這是我的權利？



陳志金：妳會不會想太多？有可能值班室裡有很多張床？或者有上下上舖？還是那時候的住院醫師是女的？



妻子：往後，我不敢問人也不敢說出去，我就一直觀察，看看學姐們有沒有人進去醫師值班室，結果都沒看到半個！我心想該不會護理長看我呆呆的，想整我？



陳志金：應該不會啦！又不是吃飽太閒！



妻子：後來我終於忍不住了，就鼓起勇氣問帶我的學姐。學姐大笑說，「護理長是叫妳去『更衣室睡』啦！不是叫妳去『跟醫師睡』！妳想太多了！」



陳志金：哈哈哈！（差一點把口中的飯噴出來）



妻子：可是，該來的躲不掉，後來老天爺還是懲罰我跟醫師睡，而且還要睡一輩子！

陳志金寫道，「這笑話的回馬槍太強了！沒想到我高高興興聽笑話，原來是中計了！」他對老婆說，「…我懂了！所以妳才會偶爾叫我去睡公園，是不是想讓自己可以稍微喘息一下？」他也提醒，各位資深護理師，千萬別跟新人說「可以去更衣室睡」喔，要說「更衣間」。