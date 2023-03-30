六福村認了狒狒網又炸鍋　重症醫提英文名開酸：又在「叭噗」

▲東非狒狒傷重身亡。（圖／林務局提供）



實習記者林郁婷／綜合報導

六福村昨（29）日認了脫逃狒狒是自家動物，引來一片罵聲，資深總監葉忠岳今（30）日出面開記者會，再向大眾彎腰致歉。對此，醫師陳志金開酸飼主唬爛，藉由狒狒的英文「baboon」諷刺六福村是在叭噗，他也呼籲所有飼養者「要做好安全管理並誠實以對」。

醫生陳志金今早在臉書「Icu醫生陳志金」發文表示，沸沸的英文是「baboon」，飼主之前多次否認有狒狒走失，如今又開記者會承認是自家的，「待會來聽聽看，他們是不是在baboo（叭噗／唬爛）」，希望沸沸的死讓我們學會一件事，「飼養者要做好安全管理、誠實以對，願牠安息。」

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網友也憤怒表示，「赤裸地讓我們看到一堆baffoon在演戲」、「飼主對整個事件從頭到尾處理方式非常糟糕」、「飼主是不是被逼出來承認的」、「此生絕不會再踏進六福村！」、「以後不會再去無良商家消費了」、「還多次非常篤定的說不是我們家的，但這些都沒關係，讓人無法接受的是狒狒的下場，還有撲朔迷離的真相和互踢皮球」、「難怪要開槍，殺狒滅口！」

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