什麼是巴氏量表？醫解答「評估病人自理能力」　申請看護要夠低分

記者曾筠淇／綜合報導

內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易日前透過臉書表示，8日看診時，病患家屬張男因要求開立巴氏量表未果，對他出拳。巴氏量表是什麼？ICU醫師陳志金發文解釋，這是用來評估病人日常生活的自理能力，如果想要聘僱外籍看護，分數要夠低才符合申請資格。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，所謂巴氏量表（Barthel Index）是用來評估病人日常生活的自理能力，評估項目包含以下：

1.進食

2.移位（包括由床上平躺至坐起，且可由床移至輪椅）

3.個人衛生（包括刷牙 、 洗臉、洗手、梳頭髮及刮鬍子）

4.如廁（含穿脫衣物、擦拭、沖水）

5.洗澡

6.平地走動

7.上下樓梯

8.穿脫衣褲鞋襪

9.大便控制

10.小便控制

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陳志金指出，如果照顧者想要申請聘僱外籍看護，病人的巴氏量表分數要「夠低」才符合資格，而失智症病人使用的則是「臨床失智評估量表CDR」。

陳志金表示，比較常見的爭議有二，首先是病人分數不夠低，但家屬卻要醫師配合、通融開立，但這樣會讓醫師為難，因為可能會面臨「偽造文書」的責任；再者是，病人還在急性期住院期間，病情未達到穩定狀態，應該要追蹤2至3個月，確定不再有進步空間才能開立，但家屬卻會誤以為醫師在為難。

回顧這起事件，神經外科主治醫師顏尚易透過臉書表示，8日看診時，病患家屬張男因要求開立巴氏量表未果，連揮他好幾拳，並打中他。當時雖有多名醫護人員在場，卻阻擋不了張男行為，事後顏尚易和在場醫護報警，並提告傷害、違反醫療法，無和解意願。

警方調查衝突過程，是張男希望醫師能夠立即開立巴氏量表（病症失能診斷證明書）；不過醫師表示，患者身心、功能狀況評估需要臨床常數月時間才能釐清，怎料引發病患家屬不滿，進而被施暴。